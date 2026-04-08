Se van las llamadas “pensiones doradas” en México. Ahora la reforma para eliminarlas es constitucional.

El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma constitucional para eliminar las llamadas "pensiones doradas" otorgadas a extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la sesión de este miércoles, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la reforma al artículo 127 constitucional fue aprobada por 20 congresos locales .

¿Qué congresos ya aprobaron la reforma a las “pensiones doradas”?

Las legislaturas que lo aprobaron son de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

La reforma establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos .

También dispone que la reforma será retroactiva, y las pensiones actuales que sobrepasen dicho límite deberán ajustarse al monto fijado en la reforma constitucional .

Trabajadores protestaron por la reforma sobre las “pensiones doradas”

El pasado 26 de marzo, pensionados de la CFE se manifestaron en el Centro Histórico de Guadalajara en contra de la reforma a la Ley de Pensiones propuesta por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y aprobada en la Cámara de Diputados.

La reforma topa las llamadas “pensiones doradas” de extrabajadores de la CFE, Luz y Fuerza del Centro, Pemex, entre otras instancias federales que, según las autoridades federales, generan un gasto importante al erario.

Por esta razón, alrededor de un centenar de personas se reunieron en la escultura El Palomar, en el Centro de Guadalajara. El principal reclamo fue porque la reforma busca que los trabajadores no tengan pensiones “doradas” de hasta un millón de pesos al mes y se llegue a un tope de las pensiones de casi 70 mil pesos mensuales.

De acuerdo con el Gobierno federal, la eliminación de las pensiones “doradas” representa un ahorro de cinco mil millones de pesos en el presupuesto.

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