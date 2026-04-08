El minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, luego de permanecer atrapado durante 14 días. El rescate se concretó a las 10:36 de la mañana de hoy miércoles 8 de abril, de acuerdo con información oficial del Comando Unificado y publicada en las redes sociales de la Coordinadora Nacional de Protección Civil.

El minero fue hallado ayer, pero hoy se logró su extracción a superficie

Francisco Zapata Nájera fue localizado con vida ayer martes 7 de abril a las 13:50 horas, lo que permitió intensificar las labores de rescate en la zona. Hoy, tras 14 días de trabajos continuos por parte de brigadas especializadas, finalmente se logró su extracción a la superficie.

Tras su salida, el minero recibió atención inmediata por parte de personal paramédico, dice el comunicado, quienes realizaron labores de estabilización en el lugar. Después fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde recibirá atención médica especializada. Como parte de los protocolos de emergencia, antes se le realizó una valoración médica al interior de la mina para poder realizar su evacuación.

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El operativo de rescate ha sido coordinado por el Comando Unificado, encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). En estas acciones también participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), así como personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De igual forma, brigadas de rescate del Estado de Jalisco y autoridades locales de Sinaloa se mantienen activas en la zona, trabajando de manera coordinada para continuar con las labores pendientes. Las autoridades informaron que los trabajos de desalojo de agua y retiro de jales continúan, con el objetivo de localizar al último trabajador que permanece en el interior de la mina, ya que el tercer minero fue ubicado hoy, sin vida, dentro de la misma.

Sigue la comunicación con los familiares de los mineros

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, ha mantenido comunicación constante con los familiares de los mineros afectados, brindando información actualizada sobre el avance de las labores de rescate. El acompañamiento busca ofrecer apoyo a las familias durante el desarrollo del operativo.

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