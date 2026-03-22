Semana Santa: Fechas de los días santos, Domingo de Ramos y de Resurrección

Faltan muy pocos días para que comience la Semana Santa, uno de los periodos más significativos para los miembros de la Iglesia católica, que en México también destaca debido al periodo vacacional. En este escenario, aquí te compartimos cuándo caen las fechas más importantes del calendario litúrgico, como los días santos, el Domingo de Ramos y el de Resurrección.

Cada año, la conmemoración de la Pasión de Cristo reúne a millones de fieles en todo el mundo que participan colectivamente en ceremonias religiosas y reflexiones sobre espiritualidad que reafirman el compromiso con los principios del evangelio.

Asimismo, esta tradición adopta varias formas de expresión, ya que muchas familias también aprovechan el periodo vacacional para tomarse un descanso de las actividades cotidianas y compartir tiempo de calidad.

Fechas clave de Semana Santa 2026

Este 2026, la Semana Santa se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril; asimismo, las celebraciones religiosas más importantes se desarrollarán en las siguientes fechas:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

29 de marzo Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Sábado de Gloria: 4 de abril

4 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

¿Qué días de Semana Santa no se come carne?

Una de las tradiciones más arraigadas entre la comunidad católica durante la Semana Santa es la abstinencia de carnes rojas como un sacrificio voluntario ante el sufrimiento de Jesucristo en la cruz.

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, los fieles deben abstenerse de consumir carne durante el Viernes Santo, que este 2026 será el 3 de abril. Este día, junto con el Miércoles de Ceniza, está dedicado al ayuno y la abstinencia.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el descanso se desarrollará del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, y las clases se reanudarán el lunes 13 del mes.

Sin embargo, el periodo de descanso como tal podrá disfrutarse desde el viernes 27 de marzo, ya que ese día se realizará el Consejo Técnico Escolar (CTE) del mes.

Las vacaciones aplican para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, para los niveles preescolar, primaria y secundaria.

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MB