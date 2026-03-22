Pensión Mujeres Bienestar: Letras que reciben el pago del 23 al 26 de marzo

La dispersión de pagos de la Pensión Bienestar entra en su fase final durante la última semana de marzo de 2026, y todavía hay beneficiarios que esperan recibir su apoyo económico.

Si aún no te han depositado, es importante revisar el calendario correspondiente a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras , ya que los depósitos se realizan de forma escalonada según la inicial del primer apellido.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, los pagos de este bimestre —correspondientes a marzo-abril— comenzaron desde el pasado 2 de marzo y concluirán el día 26. Durante este periodo, todas las personas con su Tarjeta del Bienestar activa recibirán el recurso sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

En la recta final del calendario, los depósitos se organizan de la siguiente manera:

Lunes 23 de marzo corresponde a beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra R

El martes 24, con S

El miércoles 25, con T, U y V

El jueves 26, con W, X, Y y Z.

Para el viernes 27 ya no habrá pagos, ya que la dispersión habrá concluido en su totalidad.

Arranca registro para la pensión dirigida a personas con discapacidad

Además del proceso de pagos, este mes también coincide con el arranque del registro para la pensión dirigida a personas con discapacidad de entre 30 y 64 años, cuyo trámite también se realiza por orden alfabético. Para ello, las autoridades han difundido los requisitos, fechas y ubicaciones de los módulos de atención.

En cuanto a los montos, los adultos mayores reciben seis mil 400 pesos por beneficiario tras el ajuste reciente, mientras que las mujeres de 60 a 64 años obtienen un apoyo de tres mil 100 pesos por bimestre. Con ello, el programa busca mantener la cobertura social en distintos sectores de la población.