La Oficina: ¿Habrá una segunda temporada de la serie?

"La Oficina", la versión mexicana de la serie "The Office", ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Prime Video, donde fue recibida con éxito por el público, que en redes sociales comparte los momentos más graciosos. Sin embargo, para los espectadores ocho capítulos no fueron suficientes y ahora bombardean con preguntas al elenco para saber si habrá una segunda temporada.

Luego de que se publicara su tráiler en el mes de febrero pasado, "La Oficina" finalmente se estrenó en la plataforma de Amazon el pasado 13 de marzo. A pesar de que el anuncio generó opiniones divididas, especialmente entre los fanáticos de las versiones que le anteceden, la serie debutó con buena audiencia y se posicionó entre los contenidos más vistos.

Actor de "La Oficina" rompe el silencio sobre posible segunda temporada

Fernando Bonilla, el actor que interpreta a Jerónimo Ponce III, el heredero de la fábrica "Jabones Olimpo" en Aguascalientes, respondió a un cúmulo de preguntas sobre una posible nueva entrega de la serie.

Bonilla confesó que hasta el momento no cuenta con información sobre el lanzamiento de una segunda temporada de "La Oficina", sin embargo, animó a los espectadores a seguir apoyando la serie, compartiéndola con sus conocidos y a verla de nuevo, incluso varias veces más, para acercarse a su renovación.

"La mayoría de las preguntas y comentarios que recibí van en el sentido de cuándo se anuncia la segunda temporada. No tenemos ninguna información por el momento; lo mejor que podemos hacer para que haya una segunda, tercera, cuarta o quinta temporada, pues, es verla, recomendarla, que más gente la vea y volverla a ver, así, ojalá que nos renueven", dijo en un video compartido en su TikTok.

"Convenzan a la gente que no la ha visto de que la vea y molesten a Prime Video en todas sus redes sociales exigiendo una nueva temporada", agregó.

¿De qué trata "La Oficina" México?

"La Oficina" es una serie de comedia que sigue el formato de "falso documental" sobre la vida laboral cotidiana, exclusiva de Amazon Prime Video.

La historia se enfoca en Jerónimo Ponce III, heredero de la empresa Jabones Olimpo en Aguascalientes, quien se caracteriza por ser un gerente incompetente, algo que es conocido por todos sus empleados, pero no por él.

Por este hecho, los trabajadores de la oficina se enfrentan a las decisiones cuestionables de su jefe por su poco profesionalismo, en una producción que también satiriza el nepotismo.

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MB

