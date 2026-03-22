CNTE: ¿Habrá bloqueos o suspensión de clases este 23 de marzo?

Tras tres días de movilizaciones, bloqueos y marchas en la Ciudad de México y otros Estados , surgieron dudas sobre si habría clases este lunes 23 de marzo de 2026, debido a la participación de docentes de distintas entidades en el paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

CNTE exige abrogar ISSSTE, alza salarial y más recursos tras paro de 72 horas

Las protestas formaron parte de una jornada de 72 horas, durante la cual integrantes de la CNTE se manifestaron en vialidades clave de la capital del país y en estados como Michoacán y Baja California, con el objetivo de visibilizar sus principales demandas.

Entre ellas destacan la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 —particularmente el esquema de cuentas individuales— para regresar a un sistema solidario de pensiones; la cancelación de las reformas educativas impulsadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador; un aumento salarial del 100%; la reinstalación de maestros cesados; y mayor inversión para el mantenimiento de escuelas.

CNTE levanta plantón en el Zócalo y vuelve a clases tras paro de 72 horas

Pese a la intensidad de las movilizaciones, la propia Coordinadora confirmó que el paro tenía carácter temporal y concluiría tras cumplirse las 72 horas. Luego de la jornada del viernes, los docentes levantaron el plantón instalado en el Zócalo capitalino y anunciaron su regreso a las aulas.

En este contexto, el dirigente de la Sección XVIII, Jairo Antonio Mandujano Ortega, señaló que, con la expectativa de que continúe el diálogo con autoridades estatales y federales para atender sus demandas.

Paro de la CNTE movilizó a docentes de al menos 14 estados

Durante el paro participaron docentes de diversas secciones y estados, entre ellos Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Morelos, Sinaloa, Estado de México, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Veracruz, Nuevo León y Sonora.

Hasta ahora no hay indicios de nuevas protestas programadas para este lunes ni de suspensión de clases. Además, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempla día inhábil en esta fecha; la próxima suspensión será el viernes 27 de marzo, con motivo del Consejo Técnico Escolar, previo al inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

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