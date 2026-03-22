Vinculan a proceso a "El Güero Beltrán" por acopio y tráfico de armas

Un juez dictó vinculación a proceso Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, alias "El Güero Beltrán" o "H10", supuestamente relacionado con "Los Beltrán Leyva" y señalado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, así como contra la salud."El Güero Beltrán", fue detenido el 6 de marzo durante un operativo en Mexicali y puesto a disposición de las autoridades, quienes iniciaron investigaciones.El juzgador también vinculó a proceso a 12 personas por los mismos delitos, identificadas como:Esta determinación se logró luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en continuación de audiencia inicial, aportó los datos de prueba y se fijaron tres meses de plazo para la investigación complementaria.De acuerdo a las investigaciones estos sujetos fueron capturados, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras ejecutar órdenes de cateo en San Luis Río Colorado, Sonora; Mexicali, Baja California y Culiacán, Sinaloa.En las diligencias los efectivos incautaron armas cortas y una larga, cartuchos, un cargador, una báscula gramera, celulares, una bolsa con marihuana y otra con cocaína, equipos de comunicación y otros objetos.MF