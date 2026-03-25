La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, se aplicarán descuentos en servicios de autotransporte federal o ferroviario de pasajeros para estudiantes y maestros.

¿De cuánto es el descuento por Semana Santa?

De acuerdo con la dependencia, los estudiantes obtendrán una reducción del 50 por ciento en el costo del pasaje, mientras que los docentes recibirán un descuento del 25 por ciento.

Te puede interesar: Semana Santa 2026: Estas casetas al AIFA serán GRATIS y así lo puedes aprovechar

Esta medida estará vigente del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026 , conforme a las vacaciones establecidas en el calendario escolar autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Para acceder al beneficio, las y los usuarios deberán presentar ante los prestadores de servicio la credencial vigente que los acredite como estudiantes o docentes.

Los alumnos de Educación Media Superior y Superior también tendrán descuento de 50 por ciento en el servicio de autotransporte federal de pasajeros durante el periodo vacacional aprobado por cada institución educativa para el mismo ciclo lectivo.

¿Quiénes pueden solicitar el descuento de Semana Santa?

El descuento aplica únicamente para personas pertenecientes a instituciones educativas integradas al sistema de la SEP, así como universidades e institutos de todo el país, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y escuelas incorporadas.

EL programa de descuentos representa un incentivo para promover la movilidad segura y ordenada en el país, al tiempo que garantiza tarifas accesibles en uno de los momentos de mayor demanda del año.

Con esto, las autoridades federales buscan no solo facilitar el acceso al transporte durante el periodo vacacional, sino también apoyar la economía de estudiantes y docentes que suelen desplazarse tras concluir con las actividades académicas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP