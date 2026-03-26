Asesinan a Roberto Castañeda, director de la Japami en Irapuato

Esta mañana, el gobierno de Irapuato, a través de sus redes sociales oficiales, confirmó el fallecimiento de Roberto Castañeda en el Barrio de San José luego de un ataque armado. El funcionario público fungía como director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami).

La información preliminar señala que la agresión ocurrió mientras la víctima circulaba a bordo de su vehículo sobre la calle Díaz Ordaz, esquina con Lerdo de Tejada en el municipio del estado de Guanajuato. Tras el reporte del ataque, corporaciones de seguridad y servicios de emergencia acudieron de inmediato al sitio en donde se confirmó el fallecimiento de Castañeda.

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la cual será la autoridad responsable de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer el asesinato del director del Jamapi y dar con los responsables.

Por último, el gobierno de Irapuato condenó el acto de violencia y reiteró su compromiso para trabajar con los tres órdenes de gobierno para evitar que este lamentable suceso quede impune. De igual forma, las autoridades externaron sus condolencias y solidaridad a la familia, amistades y compañeros de Roberto Castañeda.

¿Quién fue Roberto Castañeda?

Roberto Castañeda Tejeda egresó como ingeniero en computación y se desarrolló en el ámbito en perfiles técnicos y administrativos. En su trayectoria antes del cargo que desempeñaba en la Japami, Castañeda participó en proyectos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) y encabezó el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala. Así mismo, fue director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (Jumapa), antes de asumir la dirección de la Japami en octubre de 2024.

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OB