Ley Valeria: la historia detrás contra el acecho en México

Recientemente, el pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a la llamada Ley Valeria, una reforma al Código Penal Federal que incorpora como delito el acecho o stalking. Esta propuesta surgió a partir de un caso real y busca sancionar conductas reiteradas de hostigamiento que afecten la libertad y seguridad de las personas.

La iniciativa establece que incurre en delito quien, por cualquier medio, vigile, persiga o acose a otra persona de forma constante, provocando temor, angustia o limitando su capacidad de actuar o tomar decisiones. En ese sentido, el documento señala:

"Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de hasta quinientas cuotas a quien cometa el delito previsto en este artículo. Se incrementarán al doble las penas señaladas en el párrafo anterior, si para la comisión del delito.

Menoscabe de forma significativa el estilo de vida de la víctima; realice conductas que atenten o causen daño a la integridad física o psicológica de la víctima o su patrimonio, de otra persona o personas con quien aquella mantenga lazos de parentesco o vínculos afectivos”.

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Asimismo, se contempla como agravante el ingreso sin autorización a espacios como el domicilio, lugar de trabajo u otros sitios donde se encuentre la víctima. También se precisa:

“Si emplee un arma en la ejecución de la conducta; cuando cometa por sí mismo o por interpósita persona un acto de vandalismo en perjuicio de bienes muebles o inmuebles propiedad de la víctima o de alguna de las personas citadas en la fracción ii, en sus lugares de vivienda, trabajo o estudio, entre otras”. En caso de que la persona responsable sea servidora pública y haga uso de su cargo, se establece su destitución.

Por ahora, la reforma ha sido aprobada únicamente en la Cámara de Diputados. El siguiente paso corresponde al Senado de la República, donde las comisiones se encuentran revisando el proyecto antes de llevarlo al pleno para su posible aprobación o devolución. Es importante considerar que la ley entraría en vigor hasta que el Congreso la avale en su totalidad.

Las respuestas a la “polémica ley” en redes sociales

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Tras darse a conocer la iniciativa, surgieron diversas interpretaciones en redes sociales, especialmente entre usuarios que cuestionaron su alcance. Algunos afirmaron que “ya será ilegal hablar con mujeres” o que se trata de una norma dirigida exclusivamente contra los hombres. Sin embargo, estas versiones no corresponden con lo que establece la propuesta.

Uno de los principales malentendidos es la idea de que cualquier interacción podría ser sancionada. En realidad, la ley no castiga acciones aisladas, como invitar a alguien a salir o enviar un mensaje, sino conductas insistentes, repetitivas y no deseadas que generen daño emocional o psicológico. Tampoco se limita a proteger a un solo género, ya que aplica a cualquier persona que sea víctima de acecho.

De igual forma, no basta una acusación sin sustento para que exista un delito. Como en otros casos, se requiere demostrar que hubo una conducta constante y una afectación real hacia la víctima. El objetivo de la ley es atender situaciones graves de hostigamiento, no sancionar interacciones cotidianas.

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Quién es Valeria Macías, caso que inspiró la nueva ley

El origen de esta propuesta se encuentra en la historia de Valeria Macías, quien en 2017 comenzó a ser acosada por un alumno mayor que ella mientras trabajaba como profesora en una universidad de Nuevo León. Tras darse de baja, el agresor continuó contactándola mediante correos electrónicos, enviándole incluso imágenes de contenido violento, hasta alcanzar alrededor de 300 mensajes diarios.

Con el tiempo, el acoso se extendió a llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Aunque ella bloqueaba los números, el agresor conseguía nuevas formas de comunicarse. Después de rechazar una invitación, él le expresó:

“No has entendido que me tendrías que matar para dejarte en paz”.

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La situación escaló cuando el hombre comenzó a permanecer durante horas fuera de su lugar de trabajo, a seguirla mientras conducía y a enviarle mensajes diarios para demostrar que la vigilaba. Ante esto, Valeria presentó una denuncia; sin embargo, durante una visita al Ministerio Público, un servidor público le indicó que “lo que le está pasando no es nada” y que “los casos en los cuales físicamente no hay un daño evidente, no se les da atención”.

Días después, recibió una llamada en la que fue amenazada de muerte. El 10 de noviembre de 2021, el entonces gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó sobre la detención del agresor, quien fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 2 en Apodaca.

No obstante, durante una audiencia posterior, una jueza le explicó por primera vez que los hechos que vivía no constituían un delito , por lo que no había fundamento para mantener al agresor en prisión. “El acecho, que era lo que a mí me estaba sucediendo, no está tipificado” , relató Valeria.

Aunque el agresor fue detenido nuevamente durante ocho meses, posteriormente logró darse a la fuga y obtuvo un amparo que eliminó la orden de aprehensión en su contra. A pesar de que Valeria intentó reactivar el proceso en 2024, su caso no ha presentado actualizaciones hasta el momento.

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