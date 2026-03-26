INE: Estado donde tienes hasta el 31 de marzo para recoger tu credencial

A pocos días de que venza el plazo establecido por autoridades electorales, miles de ciudadanos aún tienen pendiente un trámite clave para poder participar en las próximas elecciones, por lo que el llamado a acudir a los módulos se ha intensificado en un estado del país.

El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a la ciudadanía en el Estado de Coahuila para acudir a recoger su Credencial para Votar, en caso de haber realizado trámites como inscripción al padrón, actualización de datos o reposición del documento.

El organismo recordó que el próximo martes 31 de marzo es la fecha límite para recoger estas identificaciones, de acuerdo con el calendario electoral.

¿Quiénes deben recoger su credencial del INE?

Entre quienes deben acudir se encuentran jóvenes que cumplirán 18 años antes o el día de la elección del 7 de junio, así como personas que hayan solicitado cambios de datos personales o de domicilio, o bien una reposición.

El INE destacó que contar con una credencial vigente es indispensable para poder participar en la jornada electoral , además de ser uno de los principales medios de identificación oficial en el país.

Asimismo, advirtió que las credenciales que no sean recogidas antes de la fecha establecida quedarán bajo resguardo y no podrán entregarse posteriormente, con el fin de garantizar la certeza de la Lista Nominal de Electores en Coahuila.

Para facilitar el proceso, el instituto invitó a las y los ciudadanos a acudir al mismo módulo donde realizaron su trámite y puso a disposición su plataforma en línea y línea telefónica para consultar ubicaciones y horarios de atención.

Con esta medida, el INE reiteró su compromiso de promover la participación ciudadana y brindar un servicio eficiente rumbo a las próximas elecciones.

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Elecciones locales 2026

El próximo 7 de junio de 2026, en el estado de Coahuila se celebrará la Jornada Electoral en la que se renovarán 25 cargos públicos, para garantizar el adecuado desarrollo de este proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE) coordina y supervisa la organización mediante un plan integral y calendarios que establecen las actividades clave, en colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Estas herramientas permiten estructurar y dar seguimiento a cada etapa del proceso electoral, incluyendo las fechas más relevantes y la documentación que respalda cada una de las acciones previstas.

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NA