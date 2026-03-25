Autoridades federales dieron a conocer este miércoles el acuerdo mediante el cual la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Leche para el Bienestar, S.A. de C.V. y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la difusión del Programa de Abasto Social de Leche entre los sindicatos federados y promover el consumo de los productos comerciales de Leche para el Bienestar en los hogares de las y los trabajadores al servicio del Estado.

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Alianza impulsa consumo y mejora la nutrición en familias trabajadoras

El convenio, informó la Sader a través de un comunicado, busca que la información sobre el programa llegue de manera directa y efectiva a la población objetivo, ampliando el acceso a leche fortificada y nutritiva en los núcleos familiares de la base trabajadora federal en todo el país.

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Además, afirmó, fomenta la venta y el consumo de los productos comerciales de "Leche para el Bienestar", contribuyendo a una alimentación más equilibrada y accesible para millones de familias mexicanas , dijo mediante el documento.

Esta alianza, señalaron los organismos firmantes, representa una coordinación interinstitucional ejemplar entre una entidad del sector público agroalimentario y la organización sindical más representativa de los trabajadores al servicio del Estado.

"La intervención de la FSTSE liderada por el Lic. Marco Antonio García Ayala es de gran relevancia política y social, ya que aporta su estructura nacional, capacidad de convocatoria y compromiso histórico con el bienestar de las familias mexicanas", afirmó el documento.

Leche para el Bienestar es una institución clave del Gobierno de México dedicada al combate contra el hambre y la pobreza mediante el acceso equitativo a un alimento básico y de alta calidad nutricional , aseguró la Sader.

FSTSE facilitará difusión del programa entre trabajadores federales

Así, como aliada estratégica, la Federación facilita la difusión masiva del programa y la promoción del consumo, fortaleciendo el tejido social y demostrando cómo el sindicalismo organizado puede ser un pilar en las políticas públicas de inclusión, equidad y soberanía alimentaria, dijo la Secretaría en el comunicado.

Durante el acto protocolario estuvieron presentes Antonio Talamantes Geraldo, Director General de Leche para el Bienestar; Víctor Hugo Pérez Rojas, Director de Operaciones de Leche para el Bienestar en representación de Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y de Leonel Efraín Cota Montaño, Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Asimismo, se contó con la participación de Marco Antonio García Ayala, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la FSTSE, quien encabezó la representación sindical, y quien destacó la importancia de esta alianza para el bienestar de las familias de las y los trabajadores al servicio del Estado.

"Leche para el Bienestar reafirma su compromiso con la transformación del país, colocando en el centro de las acciones a las familias mexicanas y contribuyendo al desarrollo de la economía nacional mediante el apoyo a productores locales y la promoción del consumo interno. Con este convenio, se avanza en la construcción de un México más justo, donde la nutrición sea un derecho efectivo y no un privilegio", finalizó el comunicado emitido por la Sader.

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