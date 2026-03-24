Semana Santa 2026: Estas casetas al AIFA serán GRATIS y así lo puedes aprovechar

Como es usual en México durante las vacaciones de Semana Santa miles de personas viajan por todo el país a diferentes destinos para disfrutar esta temporada, sin embargo esto implica que en las carreteras y autopistas abunde el tráfico, además de los costos extras que se derivan de pagar las casetas.

Sin embargo con la iniciativa de Conecta AIFA podrás ahorrarte el gasto que suponen las casetas. Se trata de un programa de beneficios que permite a los pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) transitar por diversas autopistas del Estado de México y zonas aledañas sin pagar peaje, o sea gratis, o con descuentos, agilizando el traslado terrestre los días de vuelo.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio y cómo obtenerlo?

Sólo los pasajeros que tengan un vuelo confirmado pueden obtener este beneficio, y para ello deberán seguir los siguientes pasos:

1. Realiza tu check-in

Antes de dirigirte a la autopista, asegúrate de haber completado el proceso de check-in con tu aerolínea. Esto generará tu pase de abordar, donde aparecerá el código QR necesario para el beneficio.

2. Ten tu boleto de avión listo (impreso o digital)

Puedes llevar tu pase de abordar de forma impresa o desde tu dispositivo móvil. Ambos formatos son válidos para obtener la exención de pago.

3. Mantén tu boleto a la mano al acercarte a la caseta

Al llegar a la plaza de cobro, ten disponible tu pase de abordar para agilizar el proceso y evitar demoras.

4. Muestra el código QR en la caseta de cobro

El personal de la caseta o el lector automático escaneará el código QR de tu pase de abordar.

En algunas casetas se aplicará exención total del pago.

En otras casetas, el beneficio corresponde a un descuento sobre la tarifa.

5. Considera la vigencia del beneficio

El beneficio solo aplica el día de tu vuelo, y únicamente dentro de las siguientes ventanas de tiempo:

Hasta 5 horas antes de la salida del vuelo.

Hasta 3 horas después de la llegada del vuelo.

Fuera de esos rangos de tiempo, el sistema no podrá validar tu QR.

Aplica tanto para llegadas como salidas, mostrando el pase de abordar en las casetas, circulando con vehículos ligeros. Recuerda que quienes no tengan un vuelo confirmado NO podrán acceder a este beneficio.

Plazas de cobro participantes

Las casetas participantes son cerca de 30 plazas de cobro en 7 carreteras principales, tales como:

1. Libramiento Norte de la Ciudad de México

Ajoloapan-Pachuca

Pachuca

Tulancingo-Pachuca

2. México-Querétaro

Tepotzotlán

3. México-Pachuca

Ojo de Agua

Entronque Ojo de Agua

Revolución (México-Lechería/Texcoco)

Revolución (México-Huehuetoca)

Revolución (Huehuetoca-Pachuca)

Ecatepec (México-Pachuca)

4. Circuito Exterior Mexiquense

5. Peñón-Texcoco

Peñón

Texcoco

Entronque Peñón

6. Ecatepec-Pirámides

Ecatepec (Pirámides)

Tepexpan

7. Pirámides-Texcoco

Tezoyuca

Nabor Carrillo (Peñón - Tequisistlán)

Nabor Carrillo (Tequisistlán - Peñón)

Nabor Carrillo (Texcoco - Tequisistlán)

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