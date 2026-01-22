Luego de que se diera a conocer que los ministros recibieron camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo, surgió el debate redes en torno al costo y las características de estos vehículos , en un contexto marcado por el discurso de austeridad.

Según el periodista Salvador García Soto, columnista de El Universal, cada uno de los nueve ministros recibió una unidad cuyo precio oscila entre un millón 69 mil pesos y hasta 1.7 millones de pesos , dependiendo de la versión y el equipamiento.

¿Cómo son las camionetas Jeep Grand Cherokee?

De acuerdo con el sitio oficial de Jeep, la Grand Cherokee se comercializa en distintas versiones , entre ellas Altitude, Limited, L Limited y Summit 4x4, lo que explica la variación en los precios.

Estas versiones están diseñadas para combinar desempeño todoterreno, lujo interior y altos estándares de seguridad, cualidades que han posicionado a este modelo como uno de los SUV más robustos del mercado.

Todo terreno

Según la información técnica publicada por Jeep, la Grand Cherokee está equipada con un motor Pentastar V6 que genera 293 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque . Este conjunto mecánico permite un desempeño sólido tanto en ciudad como en carretera, con un rendimiento aproximado de 9.34 kilómetros por litro en ciudad y hasta 14.39 kilómetros por litro en carretera.

El modelo incorpora la suspensión Quadra Lift, un sistema que ajusta automáticamente la altura del vehículo para mejorar la conducción en superficies urbanas o enfrentar terrenos irregulares. Además, cuenta con el sistema de tracción 4x4 Quadra Trac II, capaz de enviar hasta el 100 por ciento del torque al eje con mayor adherencia, según las condiciones del camino.

A esto se suma el sistema Selec Terrain, que permite elegir entre modos de manejo como Auto, Sport, Snow, Sand Mud o Rock, optimizando la respuesta del vehículo ante distintos escenarios.

"Hay caminos que están esperando a ser conquistados, pero sólo por los más fuertes". Así se presenta la Jeep Grand Cherokee en su propio discurso comercial. Un mensaje pensado para la aventura y el dominio del terreno, que hoy se traslada al ámbito institucional, donde estos vehículos fueron asignados a los ministros bajo el argumento de garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

X / @SGarciaSoto

De acuerdo con la información oficial de Jeep, la Grand Cherokee promete "apoderarse de cualquier terreno" gracias a sus capacidades 4x4 y a sistemas avanzados de tracción que ajustan automáticamente el desempeño del vehículo.

La narrativa de fuerza, control y resistencia se completa con la invitación a "mostrar el lado más feroz" y "dejar huella en cada trayecto", frases que cobran otra lectura cuando el trayecto ya no es una ruta todoterreno, sino el ejercicio del poder público.

La marca define al modelo como un vehículo para "vivir el máximo lujo en cada aventura", una descripción que coincide con el equipamiento premium, los acabados de alta gama y la tecnología integrada en estas camionetas.

Seguridad

En materia de seguridad, Jeep Grand Cherokee ha sido reconocida con la calificación TOP SAFETY PICK+ por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) , la máxima distinción otorgada por este organismo especializado.

De acuerdo con el IIHS, el modelo obtuvo evaluaciones de nivel "Bueno" en pruebas de impacto frontal y lateral, así como calificaciones superiores en sistemas de iluminación.

El vehículo incluye tecnologías de seguridad activa como frenado automático de emergencia, advertencia de colisión frontal con frenado activo, detección de peatones y ciclistas, asistencia de colisión en intersecciones, monitoreo de conductor somnoliento y control de crucero adaptativo. En total, integra más de 110 elementos de seguridad, según el fabricante.

A estas características se suma la posibilidad de blindaje. De acuerdo con información técnica del sitio especializado en blindaje en protección vehicular "Nuestros blindajes México", el blindaje nivel IIIA puede costar entre 170 mil y 400 mil pesos, mientras que niveles superiores, como el IV o V, superan los 400 mil y 600 mil pesos, respectivamente, dependiendo del grado de protección requerido.

Así, la asignación de estas camionetas no solo implica un alto costo de adquisición, sino también un gasto adicional en equipamiento de seguridad, lo que coloca el tema en el centro del debate público sobre el uso de recursos y la congruencia con las políticas de austeridad.

EE