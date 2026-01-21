El gobierno de Estados Unidos busca que sus tropas ingresen a México para combatir a los narcotraficantes, por lo menos de acuerdo a versiones filtradas a partir de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre los ataques al crimen organizado que planea por tierra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió ayer martes en que, tras atacar a supuestos narcotraficantes en el mar, empezarán a hacerlo también en tierra, y aseguró que "sabemos de dónde vienen".

Trump mantiene el dedo en la llaga desde su regreso a la Casa Blanca, hace un año.

"Hemos retirado casi 100% de la droga que llega por agua. En breve, comenzaremos a hacerlo con las que vienen por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen", dijo en conferencia de prensa, sin especificar países o zonas.

La amenaza se produce en momentos de alta tensión en América Latina por la operación con la que fuerzas estadounidenses ingresaron a Venezuela para capturar y extraer de Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, señalados de tráfico de drogas.

Trump ha dicho claramente que ha ofrecido a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que fuerzas estadounidenses ingresen a México para combatir al narco. La respuesta, ha reconocido, siempre ha sido "no".

Pero la presión aumenta . El pasado 15 de enero, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvieron una llamada en la que, de acuerdo con una declaración conjunta, "ambos líderes reconocieron que, a pesar de los avances, persisten importantes desafíos".

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió entonces que para Estados Unidos "el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable" y que las siguientes reuniones bilaterales con México "requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera".

En entrevista con Fox News, Trump reiteró que se atacará a los cárteles por tierra, y fue más específico: "Los cárteles están controlando México" .

El Grupo bilateral de Implementación de Seguridad tiene previsto reunirse este viernes y, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado-Cancillería, deberá implementar "medidas concretas" para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener "resultados significativos" para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas.

Así sería el plan de tropas de EU en México

El Gobierno mexicano insiste en su retórica de que con el gobierno de Estados Unidos hay cooperación con respeto a la soberanía.

Sin embargo, las declaraciones de Donald Trump se suman a reportes de medios como The New York Times, según los cuales la administración estadounidense busca que México acepte un plan para que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la Agencia Central de Inteligencia "acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de fentanilo" en suelo mexicano, bajo el mando de las fuerzas mexicanas .

La idea es que las fuerzas estadounidenses sirvan de apoyo a las mexicanas y proporcionen "inteligencia y asesoramiento" .

"Creo que a la administración estadounidense le gustaría ver más cooperación por parte de México en diversos ámbitos, incluida la participación de Estados Unidos en determinadas operaciones. Pero, básicamente, lo que quieren es que se tomen más medidas contra los cárteles en México. Si México lo hace, entonces habrá un camino común a seguir", dijo el exembajador de Estados Unidos en México Earl Anthony Wayne.

Reconoció que, en todo caso, "será un proceso complejo y en constante evolución".

OA