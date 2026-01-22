La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, declaró que así como hubo justicia para Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Apatzingán , asesinado en octubre pasado por César Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", que también se tenga pronto justicia para su esposo, Carlos Manzo.

En declaraciones a medios locales, en Uruapan, Quiroz felicitó a las autoridades federales por la captura del líder criminal.

"Es hacerle justicia a Bernardo. Yo envié un mensaje al secretario Omar García Harfuch, que yo esperaba que así como hubo ya justicia para Bernardo, haya justicia para Carlos Manzo también y que pronto podamos ver resultados, y que pronto podamos ver a la persona que ordenó matar a Carlos Manzo y que esté tras las rejas".

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre en la plaza central de Uruapan, durante la inauguración de la Fiesta de las Velas, en el marco de las festividades del Día de Muertos.

A la fecha hay varias personas detenidas por este caso.

Investigación del asesinato de Carlos Manzo y la traición de su círculo cercano

El caso del asesinato de Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz , ha revelado una compleja red de traiciones dentro de su propio equipo de trabajo.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán han señalado a Samuel 'N', exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, como una pieza clave en el atentado del 1 de noviembre de 2025.

Según los reportes judiciales presentados en enero de 2026, el funcionario habría filtrado la ubicación exacta del edil al Cártel Jalisco Nueva Generación a cambio de una retribución irrisoria en estupefacientes, permaneciendo junto a la víctima hasta confirmar su deceso, un hecho que Grecia Quiroz ha calificado como una profunda traición.

La captura de "El Botox" y su vínculo con el asesinato de Bernardo Bravo

La captura de César Sepúlveda Arellano, alias 'El Botox', realizada la madrugada de este jueves 22 de enero en Apatzingán, representa un golpe estratégico del Gabinete de Seguridad federal.

Identificado como líder del grupo criminal 'Los Blancos de Troya', Sepúlveda era un objetivo prioritario por ser el principal generador de violencia en la región de Tierra Caliente y el presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025.

Su detención, ejecutada mediante un operativo conjunto de la Marina, la Defensa y la Fiscalía de Michoacán, responde a las demandas de justicia del sector agrícola, que había sido asediado por extorsiones y amenazas bajo su mando.

