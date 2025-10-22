El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, compartió la mañana de este miércoles 22 de octubre que la tormenta tropical "Melissa" se localiza sobre el mar Caribe , pero ¿Afectará a México?

El SMN compartió que la tormenta tropical “Melissa” se ubica al oriente del mar Caribe. Debido a su distancia el sistema no representa peligro para el territorio mexicano .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 520 km al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití y a mil 565 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (270°) a 20 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

Se espera que el fenómeno alcance la categoría 1 como huracán el próximo 25 de octubre, a mil 195 al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

"Melissa" es el ciclón tropical número 13 en el Atlántico , después de "Andrea", "Barry", "Chantal", "Dexter", "Erin", "Fernand", "Gabrielle", "Humberto", "Imelda", "Jerry", "Karen" y "Lorenzo". Únicamente cuatro de ellos han alcanzado la categoría como huracán.

