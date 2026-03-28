El Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como la Declaración Anual de Impuestos 2026 se convirtieron en importantes tendencias de búsqueda en México desde hace varias semanas debido a que el interés de los contribuyentes está enfocado en dos aspectos: cómo hacer la declaración y qué es el saldo a favor, así como cuándo podrías recibir este dinero extra en caso de cumplir con todos los requisitos: ¡esto es lo que debes saber!

¿Qué es el saldo a favor del SAT?

De acuerdo con información de El Universal, el saldo a favor del SAT significa que, debido a tus deducciones personales (como gastos médicos o intereses hipotecarios), terminaste pagando más impuestos de los debidos. En este caso, el SAT tiene la obligación de devolverte ese excedente.

Por otro lado, el saldo en contra implica que las retenciones realizadas durante el año fueron insuficientes para cubrir tu obligación fiscal total; esto pasa cuando tienes dos o más patrones de forma simultánea o no aplicaste deducciones suficientes.

¿Cuándo deposita el SAT el saldo a favor?

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, el SAT tiene 40 días hábiles para notificar la resolución al trámite de solicitud de devolución; esto quiere decir que tal vez no recibas tu dinero de inmediato, pero si cumples con todos los requisitos el depósito es seguro.

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Además, es posible consultar el estatus de tu devolución en el portal del SAT para checar si ya te depositaron o si hubo algún error con tus datos o el trámite que debas corregir.

Es importante recordar que el SAT no tiene un "tope" de monto máximo de devolución de saldo a favor para los contribuyentes; sin embargo, debes realizar todos los pasos a seguir correctamente para que se vea reflejado.

¿Qué se necesita para que el SAT te deposite tu saldo a favor? Los requisitos UNO a UNO

Estos son los requisitos que debes cumplir para solicitar la devolución de tu saldo a favor:

Contar con contraseña o e.firma

Estado de cuenta expedido por la institución financiera que no exceda de dos meses de antigüedad, que contenga tu RFC y el número de tu cuenta bancaria activa (CLABE).

Identificación oficial vigente.

Los requisitos establecidos en las fichas de trámites 9/CFF “Solicitud de Devolución de saldos a favor y pagos de lo indebido Auditoría Fiscal Federal o Auditoría de Comercio Exterior”, y 10/CFF “Solicitud de Devolución de saldos a favor del IVA a contribuyentes del sector agropecuario, así como a los generados por proyectos de inversión en activo fijo, que producen y distribuyen productos destinados a la alimentación, medicina de patente y en periodo preoperativo”.

JM

