Gabriel Quadri critica el Mundial y lo tunden: "Vergonzosamente iztapalapizado"

El político mexicano Gabriel Quadri y la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, chocaron en redes sociales después de que el primero comentara que el Mundial 2026 en México estará "vergonzosamente iztapalapizado".

¿Qué dijo Gabriel Quadri sobre el Mundial de Futbol 2026?

"El Mundial de Futbol en México estará vergonzosamente iztapalapizado. Es lo que hay...", escribió en su cuenta de X el pasado jueves. Un día después, la alcaldesa Aleida Alavez celebró que se "iztapalapice" la Copa del Mundo.

De acuerdo con Alavez, la afición encontrará un pueblo hospitalario y la recibirá con los brazos abiertos. "A las y los visitantes al mundial les decimos: ¡Bienvenidos a Iztapalapa! ¡A iztapalizarse todos!", comentó.

Además, calificó la postura de Quadri como "vergonzosa". "Lo pinta tal cual es: Un vulgar oportunista que busca likes", concluyó.

El Mundial de Fútbol en México estará vergonzosamente iztapalapizado. Es lo que hay...— Gabriel Quadri (@g_quadri) March 27, 2026

¿Cómo reaccionaron las redes al comentario de Gabriel Quadri?

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, respondió al excandidato presidencial. "Ojalá se Iztapalapizara. Sería el mejor mundial de la historia", le dijo.

Mientras que usuarios de redes sociales calificaron a Gabriel Quadri como clasista con comentarios como los siguientes:

"El clasismo que expide cada que escribe algo"

"Y estos el próximo año le van a pedir el voto a la gente"

"Por clasistas ridículos como tú que van al club de la colonia La Florida y se burlan de Iztapalapa no tenemos oposición. Hasta Carlos Manzo en paz descanse te dijo en tu cara: 'fascista' ".

"Y este señor quería ser Presidente"

"Y pensar que este pendejo quiso ser Presidente y hasta lo mantuvimos de diputado"

"Jajajaj y luego clasista. ¿Ven por qué les dicen derecha rancia?"

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Internautas consideraron que este tipo de frases estigmatiza a la alcaldía y le recordaron cuando pedía votos a bordo de su combi, mientras que otros usuarios le pidieron no polarizar el Mundial y defendieron a Iztapalapa, además celebraron que algunos futbolistas de Portugal visitaron Tepito, considerado como un "barrio bravo".

JM

