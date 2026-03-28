Pemex mantiene limpieza en costas de Veracruz tras derrame; destinará apoyos a pescadores

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene operativos en la franja costera del sur de Veracruz tras detectar presencia de hidrocarburo. La empresa precisó que la situación se encuentra bajo control, mientras continúan las labores de saneamiento y la vigilancia permanente en la zona afectada.

Como parte del seguimiento, personal de la petrolera ha realizado tres reuniones con representantes del sector pesquero de Agua Dulce, Coatzacoalcos y Pajapan, con el objetivo de evaluar sus actividades y las condiciones actuales del entorno.

Según lo informado, en estos municipios se identificaron 11 cooperativas pesqueras que agrupan en conjunto a cerca de 300 trabajadores.

Asimismo, la compañía indicó que, a través del Programa de Apoyo a Comunidades y Medio Ambiente (PACMA), se prevé asignar alrededor de 15 millones de pesos para apoyar a estas organizaciones productivas como parte de las acciones sociales derivadas del incidente.

Pemex informó que se entregaron 100 mil litros de combustible al municipio de Pajapan y que se analizan apoyos similares para otras localidades costeras que participan en las tareas relacionadas con el operativo.

En cuanto a la atención a la población, se indicó que una Unidad Médica Móvil comenzó a operar el 17 de marzo en playas de Pajapan, donde durante seis días ofreció consultas a 548 personas de cuatro comunidades.

Este servicio médico itinerante tiene previsto continuar su recorrido por los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Mecayapan, Tatahuicapan y Minatitlán.

La empresa reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre la situación y que continuará con las acciones operativas y de atención comunitaria mientras se da seguimiento al evento.



YC