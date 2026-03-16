Lunes, 16 de Marzo 2026

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SAT promete visitas exprés para estos domicilios en marzo 2026

Especialistas del Colegio de Contadores Públicos de México explicaron que estas acciones están sustentadas en cambios

Por: El Informador

Con esta estrategia, el SAT busca fortalecer la supervisión del cumplimiento fiscal y detectar con mayor rapidez operaciones irregulares dentro de la cadena productiva. UNSPLASH / CANVA

Con esta estrategia, el SAT busca fortalecer la supervisión del cumplimiento fiscal y detectar con mayor rapidez operaciones irregulares dentro de la cadena productiva. UNSPLASH / CANVA

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que durante marzo de 2026 intensificará sus acciones de fiscalización mediante visitas rápidas de verificación en distintos domicilios fiscales, una estrategia con la que busca detectar irregularidades y frenar la simulación de operaciones comerciales.

Estas inspecciones, conocidas como auditorías exprés, permitirán a los visitadores revisar de forma inmediata la información contable de los contribuyentes y comprobar que las actividades declaradas coincidan con la operación real del negocio. 

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Para ello, el personal del SAT acudirá acompañado de equipos legales y utilizará dispositivos de grabación de audio y video con el fin de documentar lo que ocurra durante las revisiones.

Nuevas auditorías para combatir facturas falsas

Con este esquema, la autoridad fiscal pretende cerrar espacios a prácticas como la emisión de comprobantes fiscales falsos y otras estrategias de evasión. Las revisiones buscarán confirmar que cada factura tenga respaldo real, ya sea en mercancía, servicios prestados o contratos válidos.

En caso de detectarse inconsistencias, el SAT podrá iniciar procedimientos administrativos e incluso acciones penales contra quienes participen en estas redes de simulación.

Reforma fiscal respalda las inspecciones

Especialistas del Colegio de Contadores Públicos de México explicaron que estas acciones están sustentadas en cambios recientes al Código Fiscal de la Federación, particularmente en disposiciones como los artículos 29-A y 49 Bis, que refuerzan las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Bajo este marco legal, durante una visita domiciliaria se podrá cuestionar la autenticidad de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). En ese escenario, el contribuyente deberá demostrar la materialidad de sus operaciones, es decir, comprobar que la transacción realmente ocurrió y que existe evidencia física o documental que la respalde.

Estos domicilios podrían recibir visitas

Las revisiones no se limitarán a grandes empresas. El SAT tiene la facultad de acudir sin previo aviso a diferentes tipos de establecimientos, entre ellos:

  • Domicilios fiscales registrados ante la autoridad
  • Oficinas administrativas
  • Sucursales de negocios
  • Bodegas y almacenes
  • Locales comerciales
  • Puestos fijos o semifijos en la vía pública

Durante estas visitas, los inspectores podrán registrar evidencia visual del lugar, revisar documentos y verificar inventarios o instalaciones.

Con esta estrategia, el SAT busca fortalecer la supervisión del cumplimiento fiscal y detectar con mayor rapidez operaciones irregulares dentro de la cadena productiva. 

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