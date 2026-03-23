Lunes, 23 de Marzo 2026

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¿Qué significa tener saldo a favor o en contra en la declaración del SAT? Lo que debes saber

Estos términos pueden tener un impacto en tu economía en esta temporada de declaración de impuestos 2026

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

El SAT puede determinar si tienes saldo a favor o en contra de acuerdo con lo que hayas declarado este 2026. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El SAT puede determinar si tienes saldo a favor o en contra de acuerdo con lo que hayas declarado este 2026. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La temporada de la declaración anual para personas físicas en el SAT que se lleva a cabo tradicionalmente durante el mes de abril suele despertar una mezcla de incertidumbre y expectativa entre los contribuyentes mexicanos, sobre todo porque aún hay dudas sobre lo que significa el saldo a favor y el saldo en contra.

Por eso, aquí te explicamos el PASO a PASO de qué significa el saldo a favor y el saldo en contra en tu declaración del SAT y los impactos de economía que podrían tener.

     

¿Qué significa el saldo a favor y el saldo en contra en el SAT?

El sistema del SAT arroja una cifra final basada en tus ingresos y gastos facturados en tu declaración anual. Según explican expertos de CONTPAQi, el significado es el siguiente:

SALDO A FAVOR: Significa que, debido a tus deducciones personales (como gastos médicos o intereses hipotecarios), terminaste pagando más impuestos de los debidos. En este caso, el SAT tiene la obligación de devolverte ese excedente.

SALDO EN CONTRA: Implica que las retenciones realizadas durante el año fueron insuficientes para cubrir tu obligación fiscal total. Esto ocurre frecuentemente cuando un contribuyente tiene dos o más patrones de forma simultánea o no aplicó deducciones suficientes.

     

¿Cómo te afecta cada escenario?


El impacto en tus finanzas varía dependiendo de la gestión que realices de estos resultados. De acuerdo con la información técnica de TaxDown y CONTPAQi, así es como te afecta operativamente:

  • Si tienes saldo a favor
    Devolución Automática: El dinero regresa directamente a tu cuenta CLABE. Es un proceso sencillo si la declaración es correcta.

Uso de e.firma: Si el monto supera los $150,000 MXN o decides cambiar tu cuenta bancaria registrada, la autoridad exige el uso de la firma electrónica para validar el movimiento.

Compensación: Tienes la opción de no pedir el dinero y dejarlo como un saldo positivo para pagar impuestos que se generen en el futuro.

  • Si tienes saldo en contra
    Generación de Deuda: Debes liquidar el monto mediante una línea de captura en bancos o transferencia electrónica.

Facilidades de Pago: Si presentas la declaración a tiempo, el SAT permite pagar hasta en seis parcialidades mensuales.

Riesgo de Recargos: Según advierte la fuente CONTPAQi, "si te retrasas en los pagos parciales, se generan recargos por la autoridad fiscal", lo que incrementa el costo original de tu adeudo.

JM
 

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