¿Qué significa tener saldo a favor o en contra en la declaración del SAT? Lo que debes saber

La temporada de la declaración anual para personas físicas en el SAT que se lleva a cabo tradicionalmente durante el mes de abril suele despertar una mezcla de incertidumbre y expectativa entre los contribuyentes mexicanos, sobre todo porque aún hay dudas sobre lo que significa el saldo a favor y el saldo en contra.Por eso, aquí te explicamos el PASO a PASO de qué significa el saldo a favor y el saldo en contra en tu declaración del SAT y los impactos de economía que podrían tener. El sistema del SAT arroja una cifra final basada en tus ingresos y gastos facturados en tu declaración anual. Según explican expertos de CONTPAQi, el significado es el siguiente:SALDO A FAVOR: Significa que, debido a tus deducciones personales (como gastos médicos o intereses hipotecarios), terminaste pagando más impuestos de los debidos. En este caso, el SAT tiene la obligación de devolverte ese excedente.SALDO EN CONTRA: Implica que las retenciones realizadas durante el año fueron insuficientes para cubrir tu obligación fiscal total. Esto ocurre frecuentemente cuando un contribuyente tiene dos o más patrones de forma simultánea o no aplicó deducciones suficientes. El impacto en tus finanzas varía dependiendo de la gestión que realices de estos resultados. De acuerdo con la información técnica de TaxDown y CONTPAQi, así es como te afecta operativamente:Uso de e.firma: Si el monto supera los $150,000 MXN o decides cambiar tu cuenta bancaria registrada, la autoridad exige el uso de la firma electrónica para validar el movimiento.Compensación: Tienes la opción de no pedir el dinero y dejarlo como un saldo positivo para pagar impuestos que se generen en el futuro.Facilidades de Pago: Si presentas la declaración a tiempo, el SAT permite pagar hasta en seis parcialidades mensuales.Riesgo de Recargos: Según advierte la fuente CONTPAQi, "si te retrasas en los pagos parciales, se generan recargos por la autoridad fiscal", lo que incrementa el costo original de tu adeudo.JM