¿Qué significa tener saldo a favor o en contra en la declaración del SAT? Lo que debes saber

La temporada de la declaración anual para personas físicas en el SAT que se lleva a cabo tradicionalmente durante el mes de abril suele despertar una mezcla de incertidumbre y expectativa entre los contribuyentes mexicanos, sobre todo porque aún hay dudas sobre lo que significa el saldo a favor y el saldo en contra.

Por eso, aquí te explicamos el PASO a PASO de qué significa el saldo a favor y el saldo en contra en tu declaración del SAT y los impactos de economía que podrían tener.

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¿Qué significa el saldo a favor y el saldo en contra en el SAT?

El sistema del SAT arroja una cifra final basada en tus ingresos y gastos facturados en tu declaración anual. Según explican expertos de CONTPAQi, el significado es el siguiente:

SALDO A FAVOR: Significa que, debido a tus deducciones personales (como gastos médicos o intereses hipotecarios), terminaste pagando más impuestos de los debidos. En este caso, el SAT tiene la obligación de devolverte ese excedente.

SALDO EN CONTRA: Implica que las retenciones realizadas durante el año fueron insuficientes para cubrir tu obligación fiscal total. Esto ocurre frecuentemente cuando un contribuyente tiene dos o más patrones de forma simultánea o no aplicó deducciones suficientes.

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¿Cómo te afecta cada escenario?



El impacto en tus finanzas varía dependiendo de la gestión que realices de estos resultados. De acuerdo con la información técnica de TaxDown y CONTPAQi, así es como te afecta operativamente:

Si tienes saldo a favor

Devolución Automática: El dinero regresa directamente a tu cuenta CLABE. Es un proceso sencillo si la declaración es correcta.

Uso de e.firma: Si el monto supera los $150,000 MXN o decides cambiar tu cuenta bancaria registrada, la autoridad exige el uso de la firma electrónica para validar el movimiento.

Compensación: Tienes la opción de no pedir el dinero y dejarlo como un saldo positivo para pagar impuestos que se generen en el futuro.

Si tienes saldo en contra

Generación de Deuda: Debes liquidar el monto mediante una línea de captura en bancos o transferencia electrónica.

Facilidades de Pago: Si presentas la declaración a tiempo, el SAT permite pagar hasta en seis parcialidades mensuales.

Riesgo de Recargos: Según advierte la fuente CONTPAQi, "si te retrasas en los pagos parciales, se generan recargos por la autoridad fiscal", lo que incrementa el costo original de tu adeudo.

JM

