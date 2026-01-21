De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, del 1 al 20 de enero se cuentan 760 casos confirmados acumulados. Sin embargo, desde que se registró el primero caso en el país, en febrero de 2025, en todo el país suman 7 mil 188 casos acumulados .

En los primeros 20 días de 2026, el brote de sarampión que ya afecta a los 32 estados del país, ha mostrado un repunte importante en Jalisco, que cuenta 385 casos, el 50.6% de los 760 enfermos a nivel nacional en lo que va del año .

Para contener el brote, las autoridades sanitarias de Jalisco buscan aplicar poco más de 1.3 millones de vacunas en 45 días máximo, para llegar así a un total de 2 millones de dosis aplicadas.

Chihuahua es la entidad con mayor número de casos acumulados, con 4 mil 495 , pero en lo que va de 2026 reporta sólo cuatro casos, lo que indica un control del brote.

Ahora, Jalisco es el estado con mayor número de enfermos en 2026, con 385; el total acumulado con 2025 es de mil 048, con lo que se coloca en segundo lugar nacional desde febrero pasado.

En segundo lugar, está Chiapas, que registra este año 186 casos confirmados, en su mayoría en la región de San Cristóbal de las Casas, y 433 acumulados dese 2025.

Poco interés en la vacuna en Chiapas

En Chiapas, las autoridades aseguran que el brote está bajo control y se ha evitado una crisis sanitaria con la vacunación.

Sin embargo, en un recorrido realizado este martes se observó que los puestos de vacunación en Tapachula están semivacíos .

En el puesto de vacunación que se ubica afuera de las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Hania llevó a su hijo Aron, de un año y dos meses de nacido, a recibir la primera dosis de vacuna contra el sarampión, pues teme que el niño se contagie.

La enfermera encargada Mailyn Cruz, dijo que, en los últimos días, ha disminuido la afluencia de personas a los puestos de vacunación. "Desconozco si es porque la población ya está vacunada o ha disminuido el temor a contagios", señaló.

OA