El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un episodio de frío extremo que impactará a amplias regiones de México , derivado de un sistema invernal severo asociado a condiciones atmosféricas en la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con el organismo, el viernes 23 de enero el frente frío número 30 avanzará lentamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, además de la Península de Yucatán. Este sistema será impulsado por una intensa masa de aire ártico que provocará, desde el sábado y hasta el martes, un prolongado evento de Norte con rachas violentas de viento y fuerte oleaje en las costas del Golfo de México, el sureste y el Golfo de Tehuantepec.

El ingreso de aire polar ocasionará un desplome notable de las temperaturas, con heladas en el noreste, centro y oriente del país, así como en zonas montañosas del sureste.

Se prevén nevadas y caída de aguanieve en áreas de Nuevo León y Coahuila, así como en regiones altas del centro y oriente de México. Además, existe probabilidad de lluvia engelante en puntos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Tercera Tormenta Invernal

En paralelo, la interacción de una vaguada polar con un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical dará lugar a la Tercera Tormenta Invernal de la temporada , que afectará principalmente al noroeste del país.

¿Cuál es el pronóstico para el 22 de enero?

Durante la madrugada, la combinación de la tormenta invernal y el frente frío provocará temperaturas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Durango, y valores bajo cero en regiones montañosas del norte, centro y oriente del país.

También se esperan lluvias intensas en entidades del noroeste y norte, acompañadas de nevadas, aguanieve y lluvia engelante, así como vientos fuertes que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos Estados.

¿Cuál es el pronóstico para el 23 de enero?

Las condiciones más severas se presentarán en zonas altas del Norte del país, con temperaturas que podrían descender hasta los -20 grados Celsius en regiones serranas de Chihuahua. Persistirán las heladas en buena parte del centro y noreste, además de lluvias fuertes en el oriente y sureste, con posibilidad de nieve, aguanieve y lluvia engelante en distintas entidades.

Asimismo, continuará el evento de Norte con rachas intensas en el Golfo de México y el sureste, acompañado de oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz y la Península de Yucatán.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Ante este escenario, el SMN recomendó a la población extremar precauciones, mantenerse abrigada e hidratada, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores.

Con información de Conagua.

EE