El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, advirtió una jornada de frío para este miércoles 21 de enero y la llegada de dos nuevos frentes fríos. Esta es la información:

Este día, una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará el noreste y centro del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México propiciando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones; así como lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 21 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

Clima del jueves 22 al sábado 24 de enero de 2026

Durante el viernes y sábado, dos nuevos frentes fríos (núm. 30 y núm. 31) ingresarán y recorrerán el noroeste y norte de México , ambos en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una masa de aire ártico y las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, por lo que se prevén vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y noreste del país, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como caída de nieve, aguanieve y/o lluvia engelante en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Nuevo León; y en zonas de Chihuahua y Coahuila .

A su vez, durante la tarde del sábado, dará inicio un evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, incrementándose durante la noche.

En el periodo de pronóstico:

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste mexicano, mientras que una vaguada en altura cruzará gradualmente el golfo de México, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. A su vez, se prevé escasa probabilidad de lluvia en el occidente, centro, oriente y sur del país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

