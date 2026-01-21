Servicio Universal de Salud: Calendario de registro por apellidos

El Gobierno federal dio a conocer la implementación de la Credencial Única de Salud, un documento oficial diseñado para facilitar y asegurar el acceso a los servicios médicos públicos en todo el territorio nacional.

La medida fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del plan para fortalecer un sistema de salud universal, en el que la atención no esté condicionada a la pertenencia a una institución en particular.

En este mismo sentido, también se anunció que el registro para la credencialización se llevará a cabo por apellidos con el objetivo de evitar saturaciones y garantizar una atención ordenada.

Calendario de registro de Marzo

El registro iniciará el 2 de marzo de 2026 en una primera etapa que abarcará varias entidades del país y, de forma progresiva, se ampliará al resto de los estados en las semanas siguientes.

La primera etapa de registro se llevará a cabo en entidades como Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

A partir del 23 de marzo, se sumarán estados como Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, entre otros y concluirá el registro el 31 de diciembre.

Lunes 2 y 30 de marzo: Letras A, B

Martes 3, 17 y 31 de marzo: C

Miércoles 4 y 18 de marzo: D, E, F

Jueves 5 y 19 de marzo: G

Viernes 6 y 20 de marzo: H, I, J, K

Lunes 9 y 23 de marzo: M

Martes 10 y 24 de marzo: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 11 y 25 de marzo: R

Jueves 12 y 26 de marzo: S, T, U

Viernes 13 y 27 de marzo: V, W, X, Y, Z

Sábados: Días de registro para rezagados por grupo de letras.

Este orden alfabético se mantendrá en los meses subsecuentes, con el fin de que toda la población tenga oportunidad de realizar el trámite sin contratiempos.

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

Para personas mayores de edad, los documentos requeridos son:

Identificación oficial con fotografía.

CURP.

Comprobante de domicilio.

En el caso de menores de edad, será necesario presentar:

Acta de nacimiento con CURP del menor.

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial con CURP del padre, madre o tutor.

Las autoridades informaron que los módulos de atención operarán de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Una vez concluido el registro, la credencial física será entregada semanas después, previa notificación, y también se habilitará una versión digital.

¿Para qué sirve la credencial?

La Credencial del Servicio Universal de Salud funcionará como un documento único de identificación dentro del sistema público de salud. Permitirá a las personas recibir atención médica en distintas clínicas y hospitales, independientemente de su afiliación previa, además de facilitar la consulta de un expediente clínico básico mediante herramientas digitales.

Con esta medida, el Gobierno de México busca reducir trámites duplicados, mejorar la coordinación entre instituciones y agilizar la atención médica, especialmente en casos de urgencia o atención fuera de la entidad de residencia.



