Las lluvias se van del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este miércoles 21 de enero, pero los días frescos permanecen. Este es el pronóstico del clima para hoy:El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos en Michoacán, así como lluvias aisladas en Colima, Nayarit y Jalisco. Todas las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región y con rachas de 30 a 50 km/h en costas Jalisco, Colima y Michoacán.Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 23-26 °C y la mínima entre los 12-15 °C.El pronóstico de lluvias para Guadalajara ha disminuido. La probabilidad de que las precipitaciones sigan es caso nulo, pero la temperatura seguirá siendo fresca.La corriente en chorro mantendrá el ingreso de humedad al interior del país, ocasionando lluvias en el centro, altiplano y oriente. Así también se esperan rachas de viento significativas en estados del centro y noreste. En el golfo e Istmo de Tehuantepec valores sobre los 60-80 km/h. Canales de baja presión en combinación con el ingreso de humedad dejarán lluvias al oriente de la península de Yucatán. Jalisco, con combinación de sol y nubes, ambiente agradable en horas diurnas. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en regiones Altos, Norte y Ciénega.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel