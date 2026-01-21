Las lluvias se van del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este miércoles 21 de enero, pero los días frescos permanecen. Este es el pronóstico del clima para hoy:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos en Michoacán, así como lluvias aisladas en Colima, Nayarit y Jalisco. Todas las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región y con rachas de 30 a 50 km/h en costas Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 23-26 °C y la mínima entre los 12-15 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Miércoles 4% de probabilidad de lluvia 25 - 8 °C Jueves 4% de probabilidad de lluvia 26 - 8 °C Viernes 3% de probabilidad de lluvia 26 - 8 °C Sábado 3% de probabilidad de lluvia 23 - 9 °C Domingo 4% de probabilidad de lluvia 24 - 9 °C

El pronóstico de lluvias para Guadalajara ha disminuido. La probabilidad de que las precipitaciones sigan es caso nulo, pero la temperatura seguirá siendo fresca .

Clima nacional para hoy

La corriente en chorro mantendrá el ingreso de humedad al interior del país, ocasionando lluvias en el centro, altiplano y oriente. Así también se esperan rachas de viento significativas en estados del centro y noreste. En el golfo e Istmo de Tehuantepec valores sobre los 60-80 km/h.

Canales de baja presión en combinación con el ingreso de humedad dejarán lluvias al oriente de la península de Yucatán.

Jalisco, con combinación de sol y nubes, ambiente agradable en horas diurnas. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en regiones Altos, Norte y Ciénega .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

