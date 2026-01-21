México toma la presidencia de la Organización Mundo Maya para el periodo 2026-2028

México asumió la Presidencia Pro Tempore de la Organización Mundo Maya (OMM) para el periodo 2026–2028, con la intención de encabezar el desarrollo de rutas turísticas multinacionales, promover prácticas de turismo sostenible y fortalecer la proyección internacional de la región, informó este miércoles la Secretaría de Turismo (Sectur).

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que esta responsabilidad, asumida en el marco de Fitur 2026, abre la puerta para impulsar la visibilidad del sureste mexicano en el ámbito global a través de estrategias de cooperación, sostenibilidad y promoción conjunta, así como la creación de circuitos turísticos con alto valor cultural.

La OMM es un organismo regional integrado por Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que busca impulsar el desarrollo turístico a partir del legado cultural, histórico y natural del Mundo Maya, según la Sectur.

Rodríguez Zamora estuvo acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y por titulares de Turismo de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Campeche, como representantes del sureste mexicano.

La responsable de la política turística detalló que en esta etapa buscará acciones "concretas y medibles", como integrar rutas multinacionales y circuitos complementarios, definir estándares comunes de calidad y profesionalización, proteger el patrimonio, coordinar la promoción sin perder identidad y mejorar la conectividad y la logística turística.

Digitalizan compra de boletos para el Tren Maya

En paralelo, la Sectur anunció el inicio de la venta digital de boletos del Tren Maya —que conecta los cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo—, a través de la plataforma europea FlixBus, para facilitar la compra desde mercados internacionales, especialmente europeos, y fortalecer la movilidad turística en el sureste.

La dependencia reportó que el Tren Maya suma 1.554 kilómetros, 34 estaciones y casi dos millones de pasajeros acumulados entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025.

En el mismo marco, Aeroméxico informó que desde marzo inaugurará la ruta Ciudad de México–Barcelona con seis frecuencias semanales y que en abril iniciará Monterrey–París con tres frecuencias semanales.

Con estas adiciones y el incremento de rutas existentes, la aerolínea prevé llegar a 71 vuelos semanales a Europa en verano, lo que supone un alza del 9 % en operaciones y del 10 % en la oferta de asientos, según la Sectur.

La estrategia de conectividad se complementó con un acuerdo específico para la capital mexicana. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México (FMPT) y Aeroméxico firmaron una carta de intención para establecer una colaboración conjunta de promoción turística nacional e internacional con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El FMPT señaló que la alianza explorará campañas conjuntas y sinergias en conectividad aérea para posicionar a la Ciudad de México como un "hub" turístico y cultural de América Latina, en un contexto de grandes eventos internacionales y de preparación para 2026, cuando la capital será una de las sedes del Mundial de fútbol.

