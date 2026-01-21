SAT prepara impuesto para jugadores del Mundial 2026 en México

Por primera vez, un tratamiento fiscal para un Mundial obligará a los jugadores a pagar impuestos en el país, apuntó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero ¿Cómo será y quienes están obligados a esta aportación? Estos son los detalles:

Así es, por primera vez en la historia mundialista, los jugadores de partidos que se lleven a cabo en México durante la Copa Mundial 2026 deberán pagar los impuestos correspondientes por el ingreso que vayan a percibir por su participación, como salario o premios .

Los extranjeros pagarán 25% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras que los mexicanos 100 por ciento .

Así se establece en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 que contiene las reglas que aplicará a los futbolistas extranjeros que reciban ingresos durante la justa deportiva.

Las disposiciones sirven para evitar la evasión tributaria y que no se erosione la base fiscal .

Según las normas publicadas por el SAT, las estrellas de futbol causarán el ISR en México sólo en proporción a los partidos en los que sean convocados en territorio azteca respecto del total en la competencia .

El ISR se genera por remuneración base y premios en metálico pagados por asociaciones miembros de la FIFA con una tasa general aplicable de 25% sobre el ingreso bruto.

No tendrán derecho a deducción, a menos que el jugador opte por el esquema con representante fiscal .

Los que se salvan

Sin embargo, no todos estarán obligados, pues existen acuerdos fiscales para que un contribuyente o empresa no pague dos veces el gravamen en una misma jurisdicción, explicó el fiscalista Jesús Rodríguez.

Las disposiciones emitidas por el órgano recaudador señalan que los jugadores cuyo país de origen tenga firmado con México un tratado para evitar la doble tributación, quedarán exentos aquí .

"Siempre y cuando acrediten su residencia fiscal y cumplan los requisitos formales", aclaró el fiscalista.

Advirtió que todas las disposiciones que emitió el SAT en esta materia son clave no sólo para los jugadores, sino también para los clubes, representantes, asesores fiscales y despachos contables que participen en la planeación fiscal del Mundial 2026.

Destacó que sería la primera vez que existe un tratamiento fiscal para un Mundial , pues en los anteriores de 1970 y 1986 no existían.

"En aquella época no había el ISR como tal ni se había reformado de manera estructural", enfatizó.

Tampoco se exigían Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas electrónicas ni reglas misceláneas o esquemas de fiscalización internacional, mencionó.

México, añadió, no contaba con una red amplia de tratados para evitar la doble tributación, y la fiscalización a deportistas extranjeros era limitada y poco estandarizada.

Antes, recordó, muchos ingresos no se gravaban, pues tenían otro tratamiento, como pagos efectuados en el exterior, fuera del alcance del fisco mexicano.

