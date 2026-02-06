El Zoológico de Morelia anunció una increíble aventura para las y los enamorados en este mes del Amor y la Amistad, en donde las parejas podrán casarse de manera oficial en las instalaciones del recinto, rodeados de la naturaleza y uno de los animales favoritos del lugar; las jirafas, para reforzar el amor en una experiencia única.

Requisitos para casarte en el Zoológico de Morelia

En la modalidad de casarte de manera oficial deberás presentar los siguientes documentos de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas, en el Área Jurídica del Zoológico de Morelia, la fecha límite para entregar papeles es el 10 de febrero.

1. Que las personas interesadas en casarse sean mayores de edad (18 años cumplidos).

2. Solicitud de matrimonio por escrito (formato que proporciona la oficialía del Registro Civil).

3. Acta de nacimiento reciente (no mayor de 2 años a la fecha de expedición), de cada uno de los pretensos.

4. Exámenes prenupciales realizados por institución médica pública y/o certificado médico con vigencia no mayor a 15 días, expedido por médico con cédula profesional.

5. Identificación oficial vigente en original y copia de los pretensos.

6. Presentar dos testigos con identificación oficial vigente en original y copia, por cada uno de los pretensos. (Los padres no pueden ser testigos).

7. Convenio para establecer el Régimen Patrimonial del Matrimonio.

Si es por separación de bienes, el convenio será proporcionado por el Registro Civil.



En caso de que el régimen patrimonial sea por Sociedad Conyugal, acudir ante un Notario Público para elaborar las capitulaciones matrimoniales, mismas que deberán ser presentadas junto con los demás requisitos. 8. En caso de que uno de los pretensos sea divorciado y/o viudo, deberá presentar el acta certificada de divorcio reciente y/o defunción con vigencia no mayor a dos años, para acreditar tal hecho.

9. En caso de que alguno de los pretensos sea de nacionalidad extranjera, presentar acta certificada de nacimiento debidamente apostillada y/o legalizada por la autoridad del lugar de origen y en caso de estar en idioma diverso al español, anexar traducción al español por perito traductor autorizado por la Secretaría de Gobierno vigente.

¿Cuándo serán las bodas con las jirafas en el Zoológico de Morelia?

La ceremonia se realizará el sábado 14 de febrero a las 14:00 horas, en el Jardín Cabús, de acuerdo con el Zoológico de Morelia, casarte dicho día en el recinto no tiene costo.

Sin embargo, al finalizar la boda, podrás subir junto con tu ya esposo o esposa a la plataforma de jirafas para continuar con esta experiencia tan especial, lo cual tiene un costo de 200 pesos e incluye acceso a la plataforma de jirafas para poder alimentarlas.

