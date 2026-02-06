Para enfrentar el aumento de casos de sarampión en la Ciudad de México —principalmente en población de 20 a 49 años— las autoridades apuestan a un plan de prevención "muy sólido", con más de 200 mil dosis de vacunas distribuidas, además de los centros de salud, en quioscos ubicados en puntos de mayor afluencia, como son estaciones del transporte público, destacó Mauricio López Manning, subsecretario de Salud local.

En entrevista, Manning precisó que al corte del 4 de febrero, en la capital sumaron 158 casos de sarampión confirmados (el 23 de enero eran 81), hasta ahora, sin ninguna muerte a causa de esta enfermedad y en la mayoría de los casos en población adulta.

"La estrategia de abasto de vacunación la estamos coordinando perfectamente con la Federación. Tenemos hoy en nuestro abasto más de 200 mil dosis distribuidas en todos estos puntos de vacunación, quioscos, centros de salud, unidades médicas familiares", indicó el funcionario.

Desde agosto pasado hasta el 5 de febrero se aplicaron 854 mil dosis de vacunas contra el sarampión en la CDMX, resaltó, con la intención de reforzar la protección entre la población. Sin embargo, las fechas decembrinas tuvieron que ver en que "hubiera un poco más de casos en las últimas semanas", por ello, se implementa una estrategia más consolidada.

“Ante esto hemos decidido redoblar los esfuerzos. El año pasado estuvimos en centrales de autobuses, en puestos estratégicos, en Cetram, estaciones de Metro, en varios quioscos donde sabemos que hay mucha afluencia de personas, recordando desde la importancia de la vacunación […] este año lo estamos haciendo, pero de una manera mucho más consolidada, con la participación de todas las instituciones del sector”.

El subsecretario afirmó que las vacunas se aplicarán "en más puestos" en coordinación con la Secretaría de Movilidad y con las alcaldías. El objetivo es que el mensaje de que "la mejor estrategia para prevenir el sarampión es la vacunación" llegue a más personas y que población pueda acceder al biológico en sus trayectos a la casa, la escuela o el trabajo.

¿Qué pasará con el Mundial 2026?

A menos de cuatro meses del Mundial de Futbol en la CDMX, y un día después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica por el brote en América, el subsecretario de Salud afirmó que las autoridades "se están preparando" y dialogando con los organizadores para hacer las estrategias de manera coordinada.

Explicó que se buscará enviar el mensaje para invitar a los turistas que vendrán a la capital a que revisen sus cartillas de vacunación y visiten la CDMX vacunados. No obstante, refirió que "todas las personas que lleguen a territorio nacional y que decidan vacunarse o no tengan recuerdo de su vacunación, las vamos a vacunar".

