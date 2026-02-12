El pasado mes de noviembre, la jueza Ángela Zamorano determinó no otorgarle la libertad anticipada al exfuncionario priísta Javier Duarte , debido a que el exmandatario no cumplió a cabalidad con los siete requisitos establecidos en Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que permaneció en el Reclusorio Norte, toda vez que se le negó esta solicitud interpuesta desde diciembre de 2024.

Este jueves, Duarte regresa a los tribunales . Se ha dado a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar el delito de peculado al exgobernador de Veracruz, lo cual impediría que recupere su libertad en abril, tras cumplir su sentencia de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa .

El expriísta fue citado a audiencia ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, a las 09:30 horas , donde se prevé sea acusado del presunto desvío de cinco millones del Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, ocurrido en 2012.

La audiencia en curso...

La audiencia de imputación se ha aplazado en tres ocasiones, la última fue el pasado lunes debido a que los abogados del exgobernador veracruzano no se presentaron por problemas de salud.

Por ello, el juez programó para este jueves la audiencia de imputación en la que a Duarte se le designará un defensor público federal. El delito de peculado prevé una pena de 14 años de prisión.

¿Peculado?

Lo establecido en el Artículo 223 del Código Penal dicta que el delito de peculado es cometido por servidores públicos que desvían, apropian o utilizan ilegalmente dinero, valores o bienes del Estado para beneficio propio o de terceros . Las sanciones varían de 3 meses a 14 años de prisión, dependiendo del monto desviado, inhabilitación y multas.

En la pasada visita con la justicia

Durante la lectura de su sentencia en noviembre, la jueza de Ejecución Penal afirmó que Duarte de Ochoa no acreditó que llevó un plan de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas durante los más de ocho años que ha estado preso en el Reclusorio Norte , tras ser sentenciado en procedimiento abreviado por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"La defensa no dio detalles, por lo que no se cuenta con medio de prueba sobre las actividades asignadas, es decir, hay una insuficiencia probatoria para determinar si durante su internamiento cumplió con el plan de actividades", indicó.

La jueza, no obstante, estableció que el exgobernador de Veracruz cumplió con buena conducta, pese a las sanciones que tuvo por introducir a su celda artículos no permitidos, como alcohol sólido, un módem, colocar tablas para que no entrara el frío en su estancia y por alterar el orden en la unidad médica .

Asimismo, la juzgadora refirió que Javier Duarte cumplió con el requisito de tener 70 % de su condena cumplida, pues ya lleva el 95 %, es decir, 3 mil 143 días.

Al salir de la audiencia, Pablo Campuzano de la Mora, abogado del político veracruzano, anunció que apelará la sentencia de la jueza Ángela Zamorano Herrera, ya que Duarte de Ochoa no participó en el delito de desaparición forzada.

Todo está por verse este 12 de febrero de 2026 .

