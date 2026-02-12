Después de que se diera a conocer que el Tren Interoceánico no encontró ningún registro de informes de mantenimiento o supervisión de la Línea Z del ferrocarril —el cual descarriló en diciembre pasado y dejó 14 personas muertas— la Mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que "no se encuentra problema en la vía" y sostuvo que el accidente fue por exceso de velocidad.

En su pasada conferencia de prensa Sheinbaum reiteró que no se puede dar información porque hay una investigación penal en curso, pero garantizó que cuando finalice habrá transparencia.

"Va a venir el informe de la Agencia de Transporte Ferroviario. No se encuentran, les puedo adelantar, pues problemas en la vía. El problema que se encontró, esencialmente, pues es en el aumento de velocidad del tren que tuvo el accidente. […] De todas maneras, para la tranquilidad de todos los que van a usar, una vez que se reanude, el servicio del Tren Interoceánico, vamos a tener un análisis de una entidad internacional que se dedica a certificar los trenes. Ellos nos van a hacer una serie de recomendaciones y vamos a tomar todas las recomendaciones que se hagan para garantizar la seguridad de la vía", dijo.

"Eso está establecido en las leyes: mientras está en investigación no se puede dar la información. Una vez que esté toda la información, que se termina la investigación, se dará toda la información sin problema", aseguró.

Cabe señalar que el titular de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró el martes que no se está negando la información del descarrilamiento del Tren Interoceánico, luego de que EL UNIVERSAL reveló el pasado 7 de febrero que el Tren Interoceánico reservó por cinco años, hasta 2031, la información técnica de los vagones del convoy de la Línea Z Salina Cruz-Coatzacoalcos y toda copia de los reportes que tuvo con el centro de mando tras el descarrilamiento del 28 de diciembre, al considerar que es información de seguridad nacional.

"Ha habido varias solicitudes de información para conocer incluso las grabaciones que se tuvieron durante los recorridos de los trenes. Esa información no se está negando de facto, simplemente porque está en una carpeta de investigación, la ley no nos permite proporcionarla. En cuanto termine la investigación, esa investigación va a ser pública, porque no nos afecta que se conozca", dijo Morales Ángeles.

En respuesta a una solicitud de información llevada a cabo por El Gran Diario de México, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., nombre formal del Tren Interoceánico, detalló que tanto la Dirección de Operaciones como la Dirección de Infraestructura afirmaron que luego de realizar una "búsqueda exhaustiva y minuciosa" en sus archivos físicos y electrónicos no encontraron ningún informe de algún mantenimiento efectuado a esa línea desde que fue inaugurada en diciembre de 2023.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

