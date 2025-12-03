Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 3 de diciembre, se anunció el aumento que tendrá el salario mínimo para el 2026.

Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el salario mínimo tendrá un incremento de 13% para el próximo año, lo que quiere decir que la cantidad mínima de dinero que un empleador debe pagar a su trabajador por jornada laboral pasa de $278.80 a $315.04 pesos, para el sueldo general y profesionales.

Por otro lado, el aumento del salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte será de 5%, por lo que, por día, la cantidad a pagar pasará de $419.88 a $440.87 pesos.

¿Cuándo entra en vigor el salario mínimo?

El ajuste salarial entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, por lo que los trabajadores podrán ver reflejado el aumento en el primer pago que reciban en ese mes.

Cabe decir que el aumento al salario mínimo en la zona general se traduce en un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos, mientras que los trabajadores de la Frontera Norte que perciben el nivel mínimo de ingresos estarán recibiendo mensualmente 13 mil 409.80 pesos.

"Con este incremento calculamos que, al inicio del próximo año, el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. Es el nivel más alto desde 1980", subrayó el funcionario.

Comentó que con el nuevo monto, una familia podrá adquirir aproximadamente 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

Anuncian implementación gradual de la Jornada Laboral de 40 horas

La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó este miércoles que su gobierno logró dos acuerdos por consenso unánime con el sector empresarial y el sector obrero: el incremento al salario mínimo en el 2026, del que se habló anteriormente, y la implementación gradual de la Jornada Laboral de 40 horas.

"Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual… es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos. Un acuerdo por consenso y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho", expresó la Mandataria.

En este escenario, se informó que en la Constitución se determina una reducción de dos horas anuales de la jornada ordinaria, la cual se hará efectiva el 1 de enero de cada año conforme a lo siguiente:

Año Jornada Laboral 2026 Entrada en vigor y periodo de transición 2027 46 2028 44 2029 42 2030 40

Con información de SUN…

MB