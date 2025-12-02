Sheinbaum busca llamada con el Papa León XIV para invitarlo a México

La mañana de este martes 2 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que busca contactarse con el Papa León XIV a través de una llamada telefónica para extenderle una invitación formal para que visite México.

La jefa del Ejecutivo destacó que recientemente, el Pontífice manifestó su deseo de visitar a la Virgen de Guadalupe en su Basílica, ubicada en la Ciudad de México (CDMX).

"Estoy buscando una llamada con el Papa, lo hago público aquí, anuncio, lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión, y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada", mencionó.

La jefa del Ejecutivo recordó que desde el inicio del pontificado del Papa León XIV, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió al Vaticano para entregarle una carta en la que se le invitaba a México, la cual sigue vigente.

Sin embargo, aclaró que hasta ahora no hay ninguna confirmación, pese a que se ha especulado que el Sumo Pontífice podría acudir a la inauguración del Estadio Azteca, que será sede del Mundial de Fútbol en el 2026.

“Todavía no hay información de si vendría a la inauguración (...) Pero sí queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día”, apuntó.

La Mandataria recordó que la intención del Pontífice de visitar la Basílica de Guadalupe fue manifestada públicamente, luego de que hace unos días, León XIV expresara a medios de comunicación que le gustaría conocer ese emblemático santuario mariano, aunque no hay un compromiso oficial.

Sheinbaum consideró que una visita papal tendría un gran significado por la profunda devoción a la Virgen de Guadalupe en México, y representaría un paso importante en la relación entre el país y la Santa Sede.

La eventual venida del pontífice se enmarca en un contexto de acercamiento institucional: desde su investidura, Papa León XIV ha expresado su deseo de retomar viajes apostólicos a América Latina, y México aparece como uno de los principales destinos que estudia.

Pero la agenda internacional del Vaticano —actualmente centrada en Oriente Medio, con visitas confirmadas a Turquía y Líbano— aún no permite definir con certeza cuándo se concretaría un viaje a México.

Sheinbaum subrayó su deseo de que la visita ocurra “en su momento adecuado”, y reafirmó el compromiso de su gobierno con el respeto religioso y la cooperación interinstitucional.

México es un país mayoritariamente cristiano, con 98 millones de católicos y 14 millones de cristianos evangélicos, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020.

En mayo, la secretaria de Gobernación entregó una carta al Pontífice, donde se le invitaba a visitar México.