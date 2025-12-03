A través de su cuenta de X, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, difundió el oficio enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se menciona la terna de candidatas que buscan ocupar la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con los documentos compartidos, las tres mujeres que buscan el cargo son:

*Ernestina Godoy Ramos

*Luz María Zarza Delgado

*Maribel Bojorges Beltrán

Sheinbaum menciona el tema en la "mañanera"

Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia matutina de este miércoles, que ya había enviado al Senado de la República la terna conformada por tres mujeres para la definición de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

"La terna son tres mujeres", comentó la Mandataria al ser cuestionada respecto al tema.

Sheinbaum mencionó que eligió mujeres debido a que es tiempo de mujeres en la administración de la autollamada Cuarta Transformación.

"Es tiempo de mujeres", detalló.

