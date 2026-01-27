Una tragedia impactó a los habitantes del municipio de Salamanca, Guanajuato. Un grupo de hombres armados abrió fuego en un campo de futbol y mató a 11 personas y dejó lesionadas a otras 12.

Doce veladoras permanecen encendidas entre manchas de sangre, envases de cerveza y sillas de plástico esparcidas en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, donde el domingo un comando, presuntamente relacionado con el Cártel Santa Rosa de Lima, acribilló a 23 personas, 11 de las cuales perdieron la vida, y 12 están heridas.

Entre los fallecidos hay cinco guardias de seguridad privada, contratados para garantizar la tranquilidad de las familias y jugadores asistentes al partido. Según fuentes federales, estarían ligados al Cártel Nueva Generación (CNG) .

Así quedó la escena del crimen en Salamanca

A unos metros de las porterías, una joven madre llora por la muerte de su hijo, quien "apenas comenzaba a vivir la vida".

Sus palabras se pierden entre el llanto frente a tres veladoras colocadas a un lado de la raya de cal lateral, que delimita el campo de juego de la zona de porras, donde quedaron los cuerpos.

Ella, al igual que otros familiares de personas fallecidas, se duele por la tragedia.

Bandejas de comida a medio consumir, bolsas de frituras completas, refrescos a la mitad, cartones de caguamas sin abrir y envases quebrados dan muestra de la violencia que sufrieron los asistentes al partido dominical.

Sobre la barra de un cuarto en obra negra, utilizado como tienda y repleto de cartones de cerveza y una hielera, quedó expuesta una bandera de México ensangrentada, que tras la balacera se utilizó para cubrir un cuerpo.

En la escena del multihomicidio, rodeados por una cinta amarilla de seguridad usada por la fiscalía, quedaron cuatro vehículos y una motocicleta con daños causados por los disparos de arma de fuego.

Los agentes investigadores solo levantaron los cuerpos de los fallecidos y los elementos balísticos . En el lugar quedaron prendas de ropa con manchas de sangre y las luces de las lámparas encendidas.

Un anuncio a ras de suelo con la frase "Campeón" en letras blancas sobre fondo azul y rojo, destaca en el centro deportivo, conocido como "Campos Cabañas", que cuenta con dos campos de futbol, vestidores y baños para los jugadores, así como un área para fiestas infantiles.

Ataque en Salamanca pese a vigilancia

El domingo se jugaba el partido de ida de la Gran Final entre los equipos Revu Pury y San Nicolás, de la Segunda División Liga Premier Loma de Flores, en su torneo "Clausura 2024-2025", según se lee en el banderín rojo de "corner".

El juego era transmitido a través del sitio de Facebook "Tribuna Fresera"; los narradores exaltaron las medidas de seguridad que brindaban los guardias privados y la fuerza pública para tener un partido en paz.

Este lunes, ocho elementos de la Guardia Nacional a bordo de patrullas con equipo artillado, resguardan los dos accesos del lugar, mientras otras cuatro unidades realizaban rondines en la comunidad , ubicada en los límites rurales entre Salamanca e Irapuato.

En Loma de Flores habitan unas 2 mil 500 personas; es constante el desplazamiento de hombres, sobre todo jóvenes en motocicletas, que hacen alto en las esquinas y mensajean por teléfono celular.

Los vecinos comentan en voz baja la tragedia, y se guardan para sí los comentarios. "No sé nada", coinciden . "Solo se vieron varias camionetas extrañas que llegaron la tarde del domingo, en las que presuntamente huyeron los asesinos".

Cero impunidad

Los secretarios de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, y de Seguridad Pública, Juan Mauro González, y el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, se reunieron con el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, y mandos del Ejército y la Guardia Nacional.

En las instalaciones del C4, el Secretario de Gobierno envió un mensaje contundente de que esto no puede quedar impune.

El alcalde agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora, Libia Dennise García, su respaldo. Dijo que Salamanca es un municipio importante en el país y "atraviesa una situación complicada".

El fiscal adelantó que se tienen líneas seguras "que vamos a ahondar y que vamos a completar. Esperamos darle cuentas a la ciudadanía".

Por la mañana, la Presidenta informó que el Gobierno de México, a través del gabinete de Seguridad federal, está en coordinación con el gobierno de Guanajuato y con la Fiscalía estatal para dar con los responsables del ataque.

