Lo que se sucede en el municipio de Salamanca, Guanajuato, es una disputa por el control del territorio entre dos grupos antagónicos del crimen organizado, según especialistas. Estos son los detalles del enfrentamiento y la operación de estas organizaciones criminales:

El Cártel Nueva Generación (CNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima operan y se disputan el control del municipio de Salamanca, en Guanajuato .

Los intentos del segundo por recuperar el control del municipio llevaron al ataque del domingo, que costó la vida de 11 personas , consideraron especialistas.

A pesar de estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14, desde 2020, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder de Santa Rosa de Lima, ha logrado establecer alianzas con otros grupos criminales locales y líderes regionales del Cártel de Sinaloa desde 2018, y ha sabido aprovechar el embate de las fuerzas de seguridad federales para desarticular al CNG en la región.

No es una sospecha que “El Marro” opera desde prisión . En diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos castigó financieramente a los líderes de la organización y advirtió del poder que aún mantiene Yépez Ortíz.

Por su parte, el CNG opera como "franquicia" a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”; pero tanto en Salamanca como en Irapuato y Silao, son líderes locales los que "pagan por la marca" .

Las principales operaciones criminales del CNG en esta región son el cobro de piso y el robo de combustible.

Pax Narca para evadir autoridades

Históricamente, Santa Rosa de Lima controlaba el negocio, pero en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la desarticulación del grupo permitió que el CNG se apoderara del negocio e impusiera una falsa paz que bajó los homicidios, fenómeno conocido como la pax narca, refirió David Saucedo, especialista en materia de seguridad.

“Pareciera que lo que hizo el Cártel de Santa Rosa de Lima fue una masacre, un multihomicidio con el objeto de calentarle la plaza al CNG”, explicó sobre el ataque del domingo.

"Entonces, al cometer una masacre en esta zona, lo que hacen es el provocar que las fuerzas estatales y federales arriben a esta región y obstaculicen la actividad criminal", consideró.

El especialista indicó que esta masacre fue en un territorio del CNG, de ahí que la principal línea de investigación es que “Los Marros” perpetraron el ataque, aunque hasta ayer ningún grupo se había pronunciado.

La pugna entre ambos grupos ha llevado a que, desde 2018, la violencia en Salamanca haya escalado a niveles alarmantes .

Detener líderes, "cirugía cosmética"

"Detener al líder sin desarticular a la organización es una operación meramente cosmética que el gobierno mexicano ha privilegiado por encima de otras estrategias desde hace varios gobiernos. Aunque hoy extraditaran a ‘El Marro’ a Estados Unidos, él ya tiene sustituto dentro de su cártel y lo tiene desde hace mucho tiempo", afirmó Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Iberoamericana.

"Ha funcionado pelearle la plaza al CNG porque, en realidad, no es un ente homogéneo, sino más bien una suerte de constelación o confederación de cárteles", especificó Víctor Hernández.

