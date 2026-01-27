Fuga de combustible en Hidalgo provoca movilización, ¿qué ocurrió?

Una fuga de combustible registrada en la zona de ductos del tramo conocido como San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, provocó la movilización de corporaciones de seguridad y equipos de emergencia. Las autoridades establecieron un perímetro preventivo en el área y descartaron que exista riesgo para la población.

Según informó la Secretaría de Seguridad, habitantes de la región dieron aviso sobre la perforación ilegal de un ducto en terrenos de cultivo, lo que ocasionó que el combustible brotara a gran altura, generando la alerta entre los cuerpos de auxilio.

Al sitio se trasladaron elementos de Petróleos Mexicanos (Pemex), personal de Seguridad Física, así como integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y municipales, para establecer los protocolos de emergencia.

Las autoridades informaron que no existe riesgo para la población; sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a permitir el libre tránsito del personal de emergencia y a evitar acercarse a la zona, mientras continúan las labores de control.

Hasta el momento, el despliegue operativo se mantiene bajo un esquema preventivo y de control, en tanto se atiende la situación y se realizan las maniobras correspondientes.

Respecto a la fuga de hidrocarburo en la colonia San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo brindaron resguardo y protección ante el incidente, coordinando esfuerzos con @Pemex, instancia responsable de la atención… pic.twitter.com/iUTqeMCnie— Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) January 27, 2026

