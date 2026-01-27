Martes, 27 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Fuga de combustible en Hidalgo provoca movilización, ¿qué ocurrió?

Al sitio se trasladaron elementos de Pemex, personal de Seguridad Física, así como integrantes de la Guardia Nacional y de la Sedena

Por: El Informador

Las autoridades informaron que no existe riesgo para la población; sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a permitir el libre tránsito del personal de emergencia. CORTESÍA/ Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo

Las autoridades informaron que no existe riesgo para la población; sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a permitir el libre tránsito del personal de emergencia. CORTESÍA/ Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo

Una fuga de combustible registrada en la zona de ductos del tramo conocido como San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, provocó la movilización de corporaciones de seguridad y equipos de emergencia. Las autoridades establecieron un perímetro preventivo en el área y descartaron que exista riesgo para la población.

Según informó la Secretaría de Seguridad, habitantes de la región dieron aviso sobre la perforación ilegal de un ducto en terrenos de cultivo, lo que ocasionó que el combustible brotara a gran altura, generando la alerta entre los cuerpos de auxilio.

Te recomendamos: Vieja SCJN pagó clases de yoga, Tai-Chi y cocina a empleados y pensionados

Al sitio se trasladaron elementos de Petróleos Mexicanos (Pemex), personal de Seguridad Física, así como integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y municipales, para establecer los protocolos de emergencia.

Las autoridades informaron que no existe riesgo para la población; sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a permitir el libre tránsito del personal de emergencia y a evitar acercarse a la zona, mientras continúan las labores de control.

Hasta el momento, el despliegue operativo se mantiene bajo un esquema preventivo y de control, en tanto se atiende la situación y se realizan las maniobras correspondientes.

     

Lee también: Profeco llama a revisar más de mil motocicletas por fallos en software

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones