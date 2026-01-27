El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará temperaturas frescas este martes 27 de enero. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado durante el día y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara nubes y claros la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 14 °C y por la tarde en torno a los 24 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 19 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h .

Clima en Guadalajara para la semana

Martes 27 – 7 °C Miércoles 28 – 7 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 28 – 9 °C Sábado 26 – 8 °C Domingo 26 – 9 °C

Guadalajara seguirá con temperaturas bajas, para luego tener un ligero repunte, pero de nueva cuenta, hacia el fin de semana, los termómetros volverán a descender .

Clima nacional para hoy

Este día, el frente frío núm. 30 se desplazará sobre el occidente del mar Caribe y dejará de afectar México ; no obstante, la masa de aire ártico mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional , con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

También, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el valle de México. En el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvias.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

