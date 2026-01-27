La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, emitió un mensaje para informar sobre los avances en la investigación del accidente ocurrido en el Tren Interoceánico, en Oaxaca, el pasado 28 de diciembre de 2025.

Durante su mensaje, la Fiscal General detalló las acciones realizadas por la institución desde el inicio de las investigaciones, señalando que “se han realizado einspecciones a la vía, al tren y recolección de indicios”, como parte de las diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, indicó que “hemos recibido opiniones de expertos en ingeniería civil y ferroviarias”, con el fin de contar con análisis técnicos especializados.

En relación con las condiciones de operación del tren, Godoy Ramos precisó que “el funcionamiento del tren era el adecuado”; sin embargo, informó que los peritajes permitieron establecer que “la velocidad máxima en el tramo del accidente era de 50 km/h; el tren viajaba a 65 km/h”. Añadió que “el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del accidente”, dato relevante para la integración de la carpeta de investigación.

Finalmente, Ernestina Godoy Ramos dijo que derivado de estos elementos, la Fiscalía General determinó "ejercer acción penal”, luego de que “realizamos diligencias por la probable comisión de delitos de homicidio culposo y lesiones culposas”.

