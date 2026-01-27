Autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la de la Policía de Investigación de Ciudad de México detuvieron este martes a Juan "N", alias "El Seven", señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal "La Familia Michoacana" .

El sujeto, que contaba con una orden de reaprehensión, fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Fiscalía de la CDMX da a conocer la aprehensión. X / @FiscaliaCDMX

Lee también: Sheinbaum revela millonarios sueldos y gastos de magistrados de la Administración anterior

Detalles de la detención

La Familia Michoacana es uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas el año pasado. Esta facción opera mayormente en el estado occidental de Michoacán, uno de los epicentros de la crisis de seguridad que vive el país.

Tras su detención, el individuo, quien en el pasado ya tenía una orden de aprehensión, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, a la espera de que un juez determine su situación jurídica.

Las autoridades lo señalan como responsable de cometer "delitos de alto impacto" en Ciudad de México, y los estados de México y Morelos, en el centro del país .

Estados Unidos designó a este cártel mexicano como organización terrorista extranjera en febrero del año pasado, junto al Cártel Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Cárteles Unidos.

Con información de EFE.

Te recomendamos: Elemento del Tri causa baja de su club por lesión tras partido contra Bolivia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF