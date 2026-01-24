Sábado, 24 de Enero 2026

Cómo limpiar pisos con sarro: La fórmula casera infalible

El sarro se origina por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente en zonas como pisos, azulejos y juntas

Por: SUN .

Uno de los ingredientes caseros favoritos para realizar una limpieza profunda es el vinagre. ESPECIAL / CANVA

A la hora de limpiar un espacio en casa existen dos retos: la humedad y el sarro. Por eso te contamos cómo combatirlos y de forma natural. Pon atención:

El sarro se origina por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente en zonas como pisos, azulejos y juntas, pues cuando el agua se evapora los minerales se adhieren formando capas difíciles de quitar.

Uno de los ingredientes caseros favoritos para realizar una limpieza profunda es el vinagre, pues de acuerdo con el sitio experto Punto Limpieza, el vinagre ayuda a disolver los minerales que se acumulan en las superficies.

Para acabar con este problema sólo deben usarse tres ingredientes: una taza de vinagre blanco, media taza de bicarbonato de sodio y agua caliente.

Modo de uso:

  • Rocía vinagre blanco directamente sobre el piso del baño.
  • Espolvorea bicarbonato de sodio en las zonas con sarro visible.
  • Deja actuar la mezcla durante 10 a 15 minutos.
  • Frota con un cepillo de cerdas duras o una escoba.
  • Enjuaga con agua caliente y seca con un trapeador limpio (en este paso puedes agregar algún limpiador con aromatizante de tu preferencia.
  • Secar el piso: La humedad es la causa principal del sarro. Secar el suelo después de cada ducha con un jalador (rasqueta de goma) o toalla evita que los minerales del agua se peguen.
  • Limpieza frecuente: Realiza una limpieza ligera semanalmente para no dejar que el sarro se acumule y endurezca.
  • Ventilación: Mantén el baño bien ventilado para reducir la humedad.

