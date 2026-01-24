Cómo limpiar pisos con sarro: La fórmula casera infalible

A la hora de limpiar un espacio en casa existen dos retos: la humedad y el sarro. Por eso te contamos cómo combatirlos y de forma natural. Pon atención:El sarro se origina por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente en zonas como pisos, azulejos y juntas, pues cuando el agua se evapora los minerales se adhieren formando capas difíciles de quitar.Uno de los ingredientes caseros favoritos para realizar una limpieza profunda es el vinagre, pues de acuerdo con el sitio experto Punto Limpieza, el vinagre ayuda a disolver los minerales que se acumulan en las superficies.Para acabar con este problema sólo deben usarse tres ingredientes: una taza de vinagre blanco, media taza de bicarbonato de sodio y agua caliente.Modo de uso:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA