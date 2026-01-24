Cómo limpiar pisos con sarro: La fórmula casera infalible

A la hora de limpiar un espacio en casa existen dos retos: la humedad y el sarro. Por eso te contamos cómo combatirlos y de forma natural. Pon atención:

El sarro se origina por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente en zonas como pisos, azulejos y juntas, pues cuando el agua se evapora los minerales se adhieren formando capas difíciles de quitar.

Uno de los ingredientes caseros favoritos para realizar una limpieza profunda es el vinagre , pues de acuerdo con el sitio experto Punto Limpieza, el vinagre ayuda a disolver los minerales que se acumulan en las superficies .

Para acabar con este problema sólo deben usarse tres ingredientes: una taza de vinagre blanco, media taza de bicarbonato de sodio y agua caliente.

Modo de uso:

Rocía vinagre blanco directamente sobre el piso del baño.

Espolvorea bicarbonato de sodio en las zonas con sarro visible.

Deja actuar la mezcla durante 10 a 15 minutos.

Frota con un cepillo de cerdas duras o una escoba.

Enjuaga con agua caliente y seca con un trapeador limpio (en este paso puedes agregar algún limpiador con aromatizante de tu preferencia.

Secar el piso: La humedad es la causa principal del sarro. Secar el suelo después de cada ducha con un jalador (rasqueta de goma) o toalla evita que los minerales del agua se peguen.

Limpieza frecuente: Realiza una limpieza ligera semanalmente para no dejar que el sarro se acumule y endurezca.

Ventilación: Mantén el baño bien ventilado para reducir la humedad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA