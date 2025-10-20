Elementos de fuerzas federales detuvieron este lunes a Rigoberto López Mendoza, alias "El Pantano", señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero del Valle de Apatzingán.

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, López Mendoza es identificado como el jefe operativo del cobro de extorsiones a citricultores en la región, al servicio de la célula delictiva Los Blancos de Troya, aliada de Los Viagras y del Cártel Nueva Generación.

Durante su captura, El Pantano portaba tres credenciales: dos licencias de conducir y una identificación de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

El detenido, originario del municipio de Aguililla, operaba desde la comunidad de Cenobio Moreno, lugar donde se presume fue torturado y asesinado Bravo Manríquez.

Se espera que en las próximas horas el gobierno federal brinde más detalles sobre esta detención, considerada un golpe relevante contra las estructuras criminales que operan en la región limonera de Michoacán.

