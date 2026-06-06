Tras exhibir un crudo caso de abuso policial, la periodista Roxana Guzmán fue privada de su libertad por hombres armados en Veracruz. Su rapto, captado en video, ha desatado indignación nacional y la intervención presidencial. ¿Fue silenciada por decir la verdad? El reloj avanza mientras el país entero exige saber su paradero.

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de su libertad por, al menos, tres hombres armados, la mañana del pasado martes en el municipio de Nanchital, Veracruz, México.

Dicha reportera, cuya irrupción en su casa fue captada en video, era directora del medio local de comunicación Pulso Informativo del Sureste y una de sus últimas coberturas fue un posible abuso policiaco.

"Qué mal está quedando la policía"; cobertura de Roxana Guzmán

Durante el programa en línea "Notifierro", se mostró un video grabado en la entidad local de Ixhuatlán del Sureste el 24 de mayo, en el cual un elemento de la policía municipal golpea a un hombre.

"Qué mal está quedando la policía. ¿Esa es la seguridad que presume el gobierno de Raúl González Martínez? Aquí no estamos viendo protección ciudadana, estamos viendo abuso de autoridad. Hay ciudadanos que hoy le tienen más miedo a la policía que a los criminales", comentó.

En la emisión, el conductor Garra Jaguar y Guzmán Ramírez entrevistaron a Odel Díaz Villalobos, exjefe policíaco, de este caso. "El policía debe estar preparado, y eso te lo dicen en la academia, física, mental, moralmente, para servir a la sociedad. Debe pasar el examen de control de confianza", afirmó.

Dicha periodista llamó a este presidente municipal a "poner orden" con referencia al actuar de los elementos de la policía. "No sabemos si están capacitados, cómo están trabajando, si el día de mañana van a matar a alguien", dijo.

Roxana Guzmán: ¿Cuáles son los avances del caso?

Después del secuestro de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz abrió una carpeta de investigación para localizarla , al igual que a los responsables.

La gobernadora veracruzana Rocío Nahle calificó como "lamentable" esta privación de la libertad y comentó que la búsqueda continúa .

Compañeros del medio de comunicación desmintieron que haya sido encontrada . "Nuestra compañera no ha aparecido, no hemos tenido información de fuentes oficiales. La seguimos buscando. Apóyennos".

Asociaciones civiles como Alianza de Medios Mx, Amnistía Internacional, Artículo 19, entre otras, han pedido a las autoridades acciones efectivas para su búsqueda y localización.

"Solicitamos que su labor periodística sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión", escribió Artículo 19.

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En su visita a Veracruz, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue abordada por los padres de Guzmán Ramírez, quienes le pidieron ayuda. La Mandataria federal expresó que se desconocen las causas debido a las cuales fue secuestrada y que es prioritario encontrarla.

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OA