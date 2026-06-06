SMN advierte por temporal de lluvias y posible desarrollo ciclónico en México esta semana

El temporal de lluvias continuará afectando a gran parte del territorio nacional durante los próximos días debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos una vaguada en altura, canales de baja presión y el ingreso constante de humedad procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Además, dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano incrementarán las precipitaciones en varias regiones del país.

Lluvias intensas y riesgo de afectaciones

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, centro, occidente, oriente, sur y sureste de México. Las precipitaciones más significativas se registrarán en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz , donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia. Para el domingo, Guerrero podría enfrentar lluvias torrenciales con acumulados de hasta 250 milímetros.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento. Asimismo, existe riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Posible formación de ciclón tropical

El pronóstico indica que una de las zonas de baja presión ubicada al sur de las costas de Guerrero podría evolucionar a ciclón tropical entre el domingo y el lunes. Esta situación mantendrá el temporal de lluvias sobre el occidente, centro y sur del país, especialmente en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, donde continuarán las precipitaciones intensas durante el inicio de la próxima semana.

Además del potencial ciclónico, el oleaje se incrementará gradualmente en las costas del Pacífico mexicano. Para el lunes se prevén alturas de entre cuatro y cinco metros en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades marítimas y zonas costeras.

Persistirá la onda de calor

Mientras las lluvias dominan gran parte del país, la onda de calor continuará presente en varias entidades del norte y occidente . Estados como Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa registrarán temperaturas superiores a los 45 grados Celsius hacia mediados de la próxima semana. También se mantendrán valores de entre 35 y 40 grados en amplias zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y la Península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves, fuertes vientos y condiciones marítimas adversas que podrían presentarse durante los próximos días.

SV