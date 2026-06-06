El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen una vigilancia estricta sobre una peligrosa zona de baja presión que acelera su organización y que amenaza con convertirse en la tormenta tropical "Boris".

Este sistema, ubicado actualmente a unos 300 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, rige el pulso del clima nacional. Los datos oficiales exponen un escenario contundente: el fenómeno incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas y consolida un 70% de posibilidades para la próxima semana.

Si las altas temperaturas del mar continúan alimentando su núcleo, los mexicanos presenciarán en cuestión de horas el nacimiento de "Boris", una tormenta tropical que amenaza con traer lluvias fuertes a México.

Trayectoria firme: los estados que recibirían el primer impacto de "Boris"

El disturbio meteorológico avanza sin pausa. Se desplaza lentamente hacia el noreste, trazando una ruta directa hacia el territorio mexicano. A partir de este sábado 6 y domingo 7 de junio, las extensas bandas nubosas del sistema impactarán con severidad el occidente del país. Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero soportarán el embate frontal.

⚠️ #AvisoEspecial por zonas tropicales en vigilancia que pueden generar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico. Las #Lluvias por estos sistemas comenzarán a establecerse hoy y dejarán acumulados importantes domingo y lunes. ¡Atiende las indicaciones de Protección Civil! pic.twitter.com/Uy6OCnB02G — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

Los modelos advierten que los habitantes de estas entidades experimentarán lluvias de fuertes a torrenciales. Además, el fenómeno desatará rachas de viento destructivas capaces de derribar árboles, infraestructura eléctrica y publicidad urbana.

El oleaje elevado castigará fuertemente las costas, obligando a las capitanías de puerto a restringir toda navegación marítima. La rápida saturación de los suelos eleva exponencialmente el riesgo de deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas en zonas de riesgo.

"Boris", una doble amenaza golpea la frontera sur

La tensión meteorológica escala rápidamente, pues "Boris" no viaja solo. Conagua detectó y rastrea sin descanso una segunda zona de inestabilidad frente a las costas de Guatemala y Chiapas.

#Amanda se localiza ahora como #DepresiónTropical sobre el océano #Pacífico a 2 mil 675 km al suroeste de Punta Eugenia, #BajaCaliforniaSur. No genera efectos en territorio nacional pic.twitter.com/r1Opkm6oMM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

Este segundo sistema registra un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón durante este fin de semana, y la cifra salta al 60% para los próximos siete días.

Los expertos señalan que esta segunda perturbación inyectará cantidades masivas de humedad hacia el sureste nacional. Como resultado, Chiapas y Oaxaca enfrentarán tormentas intensas de manera simultánea.

Las coordinaciones estatales de Protección Civil ya preparan refugios temporales y despliegan equipos de respuesta rápida ante el escenario inminente de un doble impacto.

Este medio día ambas zonas de #BajaPresión que se encuentran en el océano #Pacífico tienen 70 % de probabilidad para desarrollar #CiclonesTropicales en 48 horas. Los detalles de la información, en los gráficos pic.twitter.com/2LYBMymQME — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

¿Cuándo y dónde impactará exactamente el ciclón "Boris" en México?

Los radares indican que el sistema comenzará a generar lluvias torrenciales y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán durante este fin de semana (6 y 7 de junio de 2026). Aunque el "ojo" del sistema se mantenga sobre el océano, sus peligrosas bandas nubosas cubrirán y afectarán todo el Occidente mexicano.

¿Cuál es la diferencia entre una zona de baja presión y una tormenta tropical?

Una zona de baja presión representa la etapa de gestación, donde el clima se inestabiliza y agrupa nubes de tormenta. Cuando este sistema organiza sus vientos en un centro definido y éstos alcanzan velocidades sostenidas de entre 63 y 118 km/h, las autoridades meteorológicas lo clasifican oficialmente como tormenta tropical y le asignan un nombre, en este caso, "Boris".

JM