El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico oficial para este jueves 14 de mayo de 2026, y el panorama exige tomar precauciones inmediatas. Nuestro país experimentará un marcado contraste atmosférico que dividirá a las diferentes regiones entre tormentas severas, vientos peligrosos y una ola de calor verdaderamente sofocante.

Para los habitantes de la República Mexicana, entender este reporte meteorológico es vital antes de salir de casa hacia el trabajo o la escuela. Las condiciones climáticas de hoy no solo afectarán el tránsito vehicular y las actividades al aire libre, sino que también representan un riesgo directo para la salud si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

¿Qué está provocando este clima extremo en el país?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explica detalladamente que un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán es el principal responsable de las precipitaciones en esa zona. Este fenómeno interactúa fuertemente con la entrada constante de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, generando inestabilidad en la atmósfera.

Por otro lado, un segundo sistema de baja presión afectará directamente el occidente y centro del territorio nacional durante toda la jornada. Esta compleja combinación de sistemas meteorológicos es la que desatará las tormentas eléctricas, la posible caída de granizo y los fuertes vientos durante la tarde y noche de este jueves.

¿Dónde y a qué hora aparecerán las lluvias hoy?

Las precipitaciones más severas, catalogadas oficialmente como lluvias puntuales fuertes, castigarán sin tregua a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo . En estas regiones del sureste, se espera que las tormentas comiencen a intensificarse a partir del mediodía y se prolonguen hasta altas horas de la noche, acompañadas de constantes descargas eléctricas.

En el occidente y centro del país, entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Oaxaca registrarán intervalos de chubascos de moderados a fuertes . Para la zona metropolitana de Guadalajara y el Valle de México, los modelos indican que las lluvias podrían presentarse principalmente entre las 16:00 y las 20:00 horas, complicando severamente el regreso a casa.

Además, se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Guanajuato y Veracruz a lo largo del día . Aunque serán precipitaciones de menor intensidad, las autoridades de Protección Civil recomiendan no confiarse en absoluto, ya que el pavimento mojado siempre incrementa drásticamente el riesgo de accidentes viales durante las horas pico.

El otro extremo: La implacable onda de calor en el norte

Mientras el sur y centro del país se preparan para recibir el agua, el norte y occidente seguirán ardiendo bajo el sol. La persistente onda de calor mantendrá temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas específicas de Sonora y Sinaloa , un nivel alarmante que exige extrema precaución para evitar golpes de calor mortales.

Otros estados como Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán y Guerrero alcanzarán temperaturas máximas sofocantes de entre 40 y 45 grados . En estas entidades, el calor más intenso y peligroso se sentirá entre las 13:00 y las 17:00 horas, por lo que se sugiere enfáticamente evitar cualquier tipo de exposición directa al sol.

Tips rápidos para enfrentar el clima de hoy sin contratiempos:

Para evitar sorpresas, sigue estos consejos:

1. Carga paraguas e impermeable, especialmente si vives en el centro, occidente o sureste del país.

2. Mantente hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no tienes sed, sobre todo si resides en los estados del norte.

3. Evita refugiarte bajo árboles durante las tormentas eléctricas y busca siempre lugares cerrados y seguros.

4. Usa protector solar, una medida indispensable para quienes enfrentarán la onda de calor extremo al salir a la calle.

Finalmente, una línea seca establecida en el norte de México provocará rachas de viento de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Si conduces por carreteras de estas zonas, mantén las luces encendidas, aumenta tu distancia de seguridad y reduce la velocidad ante la repentina baja visibilidad.

Mantente informado a través de los canales oficiales y no olvides revisar las actualizaciones del clima en tu localidad antes de hacer planes. En EL INFORMADOR seguiremos monitoreando de cerca el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos para brindarte la información más precisa, útil y oportuna para tu día a día.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA