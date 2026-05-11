El programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México (CDMX) y en diversos municipios conurbados del Estado de México como parte de las acciones dirigidas a reducir los índices de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre el 11 y el 17 de mayo de 2026, estarán vigentes las restricciones vehiculares contempladas dentro de este esquema.Las limitaciones a la circulación se determinan según el color del engomado del vehículo, el último número de la placa y el holograma de verificación correspondiente. Por ello, se recomienda a los automovilistas revisar con atención qué día les corresponde suspender el tránsito, a fin de evitar multas o sanciones.El horario de operación del programa no presenta modificaciones y seguirá aplicándose de las 05:00 a las 22:00 horas.Para esta semana, el calendario de restricciones del programa Hoy No Circula en la CDMX queda establecido de la siguiente manera:**Las restricciones pueden variar dependiendo de si se aplica contingencia ambiental o noEl programa Hoy No Circula se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 18 de los 125 municipios del Estado de México, principalmente aquellos integrados a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), entre ellos Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Atizapán.Entre el 15 de febrero y el 30 de junio se desarrolla la temporada de ozono, periodo en el que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar contingencias ambientales ante altos niveles de contaminación.Cuando se declara una contingencia, entra en operación el Doble Hoy No Circula, una medida que amplía las restricciones vehiculares y provoca que dos engomados suspendan su circulación por día, en lugar de uno.Para conocer si existe una contingencia activa, se puede consultar el estado de la calidad del aire en el sitio oficial: aire.cdmx.gob.mx.Incumplir con el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México no es un descuido menor. Los conductores saben que quienes ignoran esta restricción se exponen a sanciones que van de 20 a 30 UMAs, lo que en 2026 equivale a multas aproximadas de entre 2 mil 250 y 3 mil 500 pesos.La aplicación de estas penalizaciones corre a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semovi). A esto se suma una consecuencia frecuente: el envío del vehículo al corralón, lo que implica pagar costos extra por arrastre y días de resguardo.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF