Unidad móvil en el AIFA: Tramita tu licencia del Estado de México sin filas

Para facilitar el trámite de la licencia de conducir, el gobierno del Estado de México instalará una unidad móvil de expedición este 13 de mayo de 2026 . El módulo operará a partir de las 09:00 horas en la Puerta 5 de Salida, justo frente a la Plaza Mexicana del AIFA. Esta iniciativa busca acercar los servicios vehiculares a los conductores, permitiendo realizar gestiones de primera vez, renovación y reposición por robo o extravío con mayor comodidad y sin traslados largos.

Requisitos para automovilistas y motociclistas

Los interesados en las categorías "A" (Automovilista) y "E" (Chofer de servicio particular) deben presentar documentos en original para iniciar su gestión. Se exige:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP certificada.

Identificación oficial vigente, como la credencial del INE.

Comprobante de domicilio reciente.

Aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito.

Certificado de No Inscripción en el Registro de Obligaciones Alimentarias.

Los motociclistas de categoría "C" sumarán a esta lista el Certificado Estándar de Competencias EC1631 avalado por CONOCER.

Costos actualizados para licencias de servicio particular

Las tarifas vigentes para este 2026 varían en función de la vigencia elegida por el conductor, abarcando periodos de uno a cuatro años. Para los automovilistas y motociclistas, el pago por un año es de 777 pesos, mientras que el plástico por dos años cuesta mil 40 pesos. Si prefieres mayor duración, la opción de tres años tiene un valor de mil 390 pesos y la de cuatro años alcanza los mil 848 pesos.

Se sugiere realizar el pago de derechos de forma digital antes de acudir a la cita presencial para acelerar el proceso en el módulo.

En el caso de los choferes de servicio particular (Categoría "E"), las cuotas presentan un ligero incremento debido a la naturaleza del permiso. El documento por un año requiere una inversión de mil 17 pesos; por dos años sube a mil 357 pesos; por tres años se fija en mil 809 pesos y por cuatro años llega a 2 mil 410 pesos.

Para quienes sufrieron robo o extravío, el duplicado cuesta 525 pesos , y la constancia de historial tiene un precio de 118 pesos , tarifas aplicables en la unidad móvil.

Permisos provisionales para menores de edad

Los jóvenes también pueden aprovechar esta jornada en el recinto aeroportuario para obtener su Permiso Provisional de Práctica "D", el cual se divide en dos modalidades. Para los menores de 15 años, el costo único es de 3 mil 694 pesos con validez de un año. Por su parte, los adolescentes de 16 a 17 años pagan 777 pesos por un año o mil 40 pesos por dos años. En ambas situaciones, el menor debe asistir en compañía de su padre o tutor para firmar la carta responsiva correspondiente .

Para los conductores en busca de una renovación, el proceso en la unidad móvil resulta bastante ágil si se cumplen las condiciones. Debes presentar tu plástico anterior junto con los requisitos básicos de identificación y el certificado de no deudor alimentario.

El AIFA como sede estratégica

La elección de la Plaza Mexicana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como sede de esta unidad móvil responde a una estrategia de descentralización de trámites . Este punto de encuentro facilita el acceso a los habitantes de los municipios aledaños, reduciendo la saturación en las oficinas tradicionales de movilidad. Las autoridades recomiendan a los asistentes revisar la vigencia de su credencial para votar y su pasaporte, pues los documentos vencidos son la principal causa de rechazo en las ventanillas de atención ciudadana.

X / @aifaaero

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